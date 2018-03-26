Azak Denizi'nde Rus bayraklı balıkçı teknesi yakalandı

Ukrayna Sınır Güvenlik Teşkilatı, 25 Mart tarihinde Azak Denizinde ihlalde bulunan Rus bayraklı balıkçı teknesini yakaladı. Teknenin işgal edilen Kırım’daki limanlara yasa dışı giriş yaptığı tespit edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Sınır Güvenlik Teşkilatı Başkan Yardımcısı Oleg Slobodyan, “Kontrol sırasında geminin işgal edilen Kırım’a giriş çıkış usulünü ihlal ettiği tespit edildi. Tüm mürettebatta, Kırım’da verilen sözde Rusya pasaportları bulunuyordu. Gemi Berdyansk limanına gönderildi.” diye bildirdi.

Bilindiği gibi, geçici olarak Rus işgali altında bulunan yarımadadaki limanlar, Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihli talimatı ve Ukrayna Altyapı Bakanlığının 16 Haziran 2014 tarihli kararı uyarınca hizmete kapatıldı.

Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Ukrayna Devlet Deniz ve Nehir Ulaştırma Müfettişliği, Ukrayna’nın Kırım’da bulunan Kezlev, Kerç, Akyar, Kefe ve Yalta’daki limanları uluslararası trafiğe kapattı. Ardından Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan Sivastopol, Kezlev (Yevpatoriya), Yalta, Kefe (Feodosiya) ve Kerç limanlarını, yabancı gemilere açık limanlar listesinden çıkardı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımamasına ilişkin bildiriyi kabul etmesinden sonra, ulaştırma şirketlerinin, işgal edilen yarımadaya uçak veya gemi seferi düzenlemesi yasaklandı. Uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu normların ihlal edilmesi durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Vira Haber