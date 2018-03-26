Kazakistan, liman ve enerji şirketlerini özelleştiriyor

Kazakistan, stratejik önem taşıyan 7 ulusal şirketi 2020 yılında özelleştirmeyi hedefliyor.

Kazakistan hükümeti, 2016'da kabul ettiği, 902 devlet şirketinin özelleştirilmesini öngören 2016-2020 Özelleştirme Planı çerçevesinde özelleştirme sürecini sürdürüyor.

Son 2 yılda 400'e yakın şirketi özelleştiren Kazakistan, havacılık şirketi "Air Astana", "KazakTelekom", devlet petrol ve doğal gaz şirketi "KazMunayGaz", "Kazakistan Demir Yolu", "Kazposta", ulusal nükleer şirketi "Kazatomprom", enerji şirketi "Samruk Energo"yu 2020 yılında özelleştirmeyi hedefliyor.

Özelleştirme planına göre, Astana Uluslararası Havalimanı, Aktöbe ve Atırau kentleri limanları, Kazakistan Ulusal Jeoloji Şirketi, Nükleer Teknolojiler Parkı Şirketi ve Aktau Limanı'nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla büyük şirketin bu yıl özelleştirilmesi öngörülüyor.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, satışların elektronik ortamda, tek pencere prensibiyle yapıldığını belirterek, bunun özelleştirmenin şeffaflığını gösterdiğini, zaman tasarrufu sağladığını ve insan faktörünü tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.

Özelleştirilecek şirketlerin listesi, fiyatı, özellikleri, raporları ve satış sonuçlarının Maliye Bakanlığı'nın Devlet Mülkiyeti ve Özelleştirme Komitesi sitesinde halka açık olduğunu aktaran Suleymenov, ayrıca mobil uygulamalar ve çağrı merkezlerinin de çalıştığını kaydetti.

Suleymenov, büyük ve önemli şirketlerin stratejik yatırımcıların çekilmesi veya halka arz yoluyla satılacağını belirterek, şirket satışlarının "yatırımcının rekabet gücü ve ürün kalitesinin artmasını sağlayacak talepleri, yeni teknolojileri uygulama ve diğer sosyal hükümlülükleri yerine getirmesi" şartıyla yapıldığını anlattı.

Satışların iki aşamadan oluştuğunu, ilk etapta şirketin geliştirilmesiyle ilgili en iyi 2 teklifin, ikinci aşamada ise en iyi şartları teklif edenin seçileceğini bildiren Suleymenov, satışların açık satış veya ihale yoluyla yapıldığını, satılmayan şirketlerin de sosyal ve ekonomik önemine göre yeniden düzenlendiğini veya kapatıldığını söyledi.

Suleymenov, özelleştirme planının 902 devlet şirketini içerdiğini, son 2 yılda satışa çıkarılan 476 şirketten 367'sinin 164 milyar 7 milyon tengeye satıldığını belirterek, özelleştirme planında yer alan 21 büyük ulusal şirketten 14'ünün satıldığını, 2020 yılına kadar kalan 7'sinin de satılacağını aktardı.

Suleymenov, "7 büyük ulusal şirketin özelleştirilmesine özel önem veriliyor. Onlardan 3'ü İPO/SPO (halka arz) işlemlerine hazırlanıyor." dedi.

Vira Haber