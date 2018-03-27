1.TYBA Yacht Charter Show Yalıkavak’ta yapılacak

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri (TYBA) Derneği Yönetim Kurulu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Ziyarete TYBA Derneği Başkanı Şeref Sevi, dernek başkan yardımcıları Güneş Aysun ve Barbaros Güneş, sayman Şükrü Gözütok ile üyeler Fatih Öztarakçı ve Mustafa Güneri katıldı.

Derneğin, Türkiye'de üretilen tüm ahşap yatların kiralanması, aracılık, acentelik, brokerlik, yönetim ve üretim alanlarında faaliyet gösteren profesyonel yat işletmecilerini bir araya getirmek amacıyla 2017 yılında kurulduğunu belirten TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a dernek hakkında bilgiler verirken 3- 6 Mayıs 2018 tarihleri Yalıkavak Marina'da gerçekleştirilecek olan "1. TYBA Yacht Charter Show" etkinliğine davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, denizciliğin Bodrum turizmi için hayati öneme sahip olduğunu, deniz turizminin ve yat sektörünün gelişmesi için Bodrum Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Vira Haber