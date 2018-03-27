Hazar Denizi'nde Türkmenistan-İran gerilimi

20 Mart Salı günü Hazar Denizi açıklarında Türkmen Sahil Güvenlik görevlileri, İran Dışişleri Bakanlığı'nın iddiasına göre bir sivil balıkçı teknesini hedef alarak tam iki kişiyi öldürdü. Buna karşılık olarak İran Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve Türkmen yetkililerden acil bir açıklama beklediklerini belirtti.

22 Mart Perşembe günü İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Qassemi "Biz, Türkmen sınır görevlilerinin sivil bir tekneye yönelik bu yersiz saldırısını şiddetle protesto ediyoruz." ifadelerinde bulundu. Qassemi: "Bu olaydan hemen sonra Dışişleri Bakanlığımız ve Aşkabat'taki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Türkmen yetkililerle iletişime geçtik. Sivil tekne Türkmenistan karasularına yaklaşıyor olsa bile uluslararası prosedür gereği Türkmen güçlerinin yapması gereken onları uygun bir şekilde o bölgeden uzaklaştırmak olurdu." dedi.

Sözcü Qassemi Türkmenistan'dan acil olarak bir cevap beklediklerini belirterek: "Bu nedenle Türkmenistan'daki sorumlu yetkililerden konu ile ilgili acil bir cevap ve açıklama bekliyoruz. İki ülke arasındaki dostane ilişkilere güvenerek bu olayın tüm yönleriyle açığa kavuşturulacağu ümidi içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

Vira Haber