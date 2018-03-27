Türk Loydu Nükleer Zirve’de

Zirveye, nükleer sanayinin dünya çapında önde gelen isimleriyle birlikte, nükleer enerji alanında stratejik ortak olan Türk Loydu ve Tüv Nord Almanya, birlikte açtıkları bir tanıtım standı ile katıldı.





Nükleer Mühendisler Derneği’nin düzenlediği ve Güney Kore, Fransa, Almanya, Rusya, Japonya, Çin ve Finlandiya başta olmak üzere nükleer endüstriye yön veren ülkelerden 100’e yakın firmanın Türk firmalarıyla buluştuğu Zirve’de, ticari iş birliklerinin geliştirilmesine ve son teknolojik gelişmelerin paylaşılmasına aracılık edildi. 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuara, reaktör işleten ve santral inşaatı yapan uluslararası firmalarla Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'daki nükleer projelerinin bir parçası olmak isteyen kuruluşlar da katıldı. Etkinlik süresince Türk Firmaları Nükleer Ticari Eşleştirme Platformu aracılığıyla nükleer sanayiyle ilgili fırsatlarla tanışmış oldu.





Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı ve Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Başkanı Dr. Erol Çubukçu, Dünya Nükleer Derneği (World Nuclear Association) Kıdemli İletişim Müdürü Jonathan Cobb, OECD Nükleer Geliştirme Birimi Başkanı Henri Paillere ve Rönesans Endüstri Tesisleri Nükleer Depatmanı Proje Müdürü Aykut Tor’un açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğin fuar alanında Türk Loydu ile nükleer enerji alanında stratejik partneri olduğu Tüv Nord, ortaklaşa bir stand açarak ziyaretçilere nükleer enerji sektörü kapsamında nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması ve ilgili şartnamelerde belirtilen kriterlerin güvence altına alınması amacıyla kalite, iş güvenliği, kural, standart ve regülasyonlar, yasal mevzuat çerçevesinde ürün, sistem ve tesislerin uygunluğunun garanti edilmesine yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.



Enerji temininde dışa bağımlılıktan kurtulma hedefi ile nükleer enerjiye geçmeye hazırlanan Türkiye’de; inşa süreci devam eden Mersin Akkuyu ve proje çalışmaları devam eden Sinop nükleer santralleri ile yatırımları süratle devam eden nükleer santrallerin, güvenli kurulum ve işletmesi için oluşturulan nükleer standart ve mevzuatlara göre uygunluk değerlendirmesi (test, muayene ve belgelendirme) ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmek üzere; nükleer enerji alanında faaliyet yürüten Almanya merkezli uluslararası alanda dünyaca bilinen bir uygunluk değerlendirme kurumu olan TÜV Nord Almanya ve Türkiye ile Türkiye’nin ulusal uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Loydu arasında geçtiğimiz yıl, üçlü bir işbirliği protokolü imzalanmıştı.





Fuar alanında bir açıklama yapan Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, ülkemizde son dönemde gerçekleşen tüm mega altyapı projelerinde Türk Loydu olarak yer aldıklarını ve ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama anlamında yeni ufuklar açacak nükleer enerji santralleri ile ilgili faaliyetlerde de milli bir kuruluş olarak yer almak istediklerini ve bunun için uluslar arası tecrübeye sahip nükleer enerjide başlıca uygunluk değerlendirme kuruluşlarından olan TÜV Nord ile işbirliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Vira Haber

