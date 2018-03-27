Vedat Doğusel'den 'kongreye katılın' çağrısı

Vedat Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin ilk kongresine tüm üyeleri davet etti. Doğusel, DTO üyelerine gönderdiği mektupla 'kongreye katılın' çağrısı yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi önümüzde ki hafta ilk kongresini gerçekleştirecek. Kongre öncesi Kocaeli Şubesi Kurucu Başkanı Vedat Doğusel üyelerine "kongreye katılın" çağrısında bulunarak tüm üyelere mektup gönderdi.

2 Nisan 2018 İzmit Fuariçi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek kongreye katılımın Kocaeli'nin denizciliği geliştireceğinin altını çizen Doğusel gönderdiği mektupta;

"Sayın, Denizci Dostlarımız;

Deniz, kıyıdaki kum taneleri, zemindeki kaya parçaları, kayaların üzerindeki yosunlar, yüzen balıklar ve her şey. Mavi, yeşil, sarı, mor. O alabildiğine renk cümbüşü. Tıpkı onlar gibi bizler de bu büyük ve büyülü dünyanın birer parçasıyız.

Denizdeki tüm canlılar ve tüm unsurlar, birbirlerini var ederek ve güçlendirerek büyük bir ahenk içerisinde nasıl hayatta kalıyorlarsa, bizler de aynı şekilde omuz omuza vererek, ortak akıl ve sinerjiyle güçleniyoruz. Denizcilerin güçlenmesi, bir manada kentlerin güçlenmesi, sonra da ülkenin güçlenmesidir. Bu yüzden sırtımızdaki sorumluluk büyük.

Altı yıl boyunca yürüttüğüm İMEAK Deniz Ticaret Odası İl Temsilciliği görevim boyunca en büyük hayalimiz temsilciliğimizin şubeye dönüşmesiydi. Şube demek, sorunların yerinde çözülmesi, mesleki dayanışmanın ve ortak aklın en üst seviyeye çıkarılması, kentimiz ve ülkemiz adına daha güçlü adımların atılması demekti. Ve ne büyük gurur ki, geçtiğimiz yıl bu hedefimize ulaştık.

Şunun bilincindeyiz; gerçekleşen her hedef bizler için sadece bir limana ulaşmaktır. Zor olansa, o limandan hareket edip yeni hedeflere ve yeni ufuklara yelken açmaktır.

İşte 2 Nisan, yeni bir yol ve yeni hedefler adına çok önemli bir tarih. 2 Nisan 2018’de oluşacak meclisimiz, Kocaeli’yi gerçek manada deniz kenti yapacak, denizcilerin birbirleriyle kenetlenmesini sağlayacak çok önemli adımlar atacaktır. 2 Nisan’da Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz seçime katılmanız, demokratik tercihinizi sandığa yansıtmanız, Deniz Ticaret Odası’na güç katacaktır. Şunun bilincindeyiz; birlikte başaracağız.

Saygılarımla’’ ifadelerine yer verdi.

Vira Haber