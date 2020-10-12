Dev Petrol Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Hırvatistan'ın Omisalj Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 250 metre uzunluğunda, 44 metre genişliğindeki 62 bin 433 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir gemi de refakat etti.

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güvenlik amacıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Vira Haber