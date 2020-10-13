Beyaz Yunuslar Hong Kong Kıyılarına Geri Döndü
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan beyaz yunuslar, Covid-19 tedbirlerinin deniz trafiğini azaltmasının ardından Hong Kong'ta görüntülendi.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azaltılmasının ardından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Çin beyaz yunusları, Hong Kong kıyılarında yeniden görülmeye başladı.
Vira Haber
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Etiketler : beyaz yunus, hong kong, covid-19
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