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Beyaz Yunuslar Hong Kong Kıyılarına Geri Döndü

Beyaz Yunuslar Hong Kong Kıyılarına Geri Döndü

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan beyaz yunuslar, Covid-19 tedbirlerinin deniz trafiğini azaltmasının ardından Hong Kong'ta görüntülendi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azaltılmasının ardından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Çin beyaz yunusları, Hong Kong kıyılarında yeniden görülmeye başladı.

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Vira Haber

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