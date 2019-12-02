Dev şirket konkordato ilan etti

İzmir'in tanınmış ailelerinden Akgermanlar, dört şirketleri için mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, dört şirket ile Akgerman ailesinden üç kişiye geçici mühlet verdi.

İzmir'in önde gelen sanayici ailelerinden Akgermanlar konkordato ilan etti. Ailenin başvurusunu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bülent Akgerman, Levent Akgerman ve Öner Akgerman ile AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık ve More Su Ürünleri'ne 3 ay geçici mühlet verilmesini kararlaştırdı.

AKGERMAN AİLESİ

İzmir’in en eski sanayici aileleri arasında yer alan Akgerman Ailesi sanayiciliğe Bedri Akgerman’ın, Çimentaş Çimento Fabrikası’nı kurmasıyla atıldı. Çimentaş, Akgerman Ailesi tarafından 2001’de İtalyan, Cementir Holding’e 227 milyon dolara satıldı. 2019 başından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Akgerman Grubu’nun konkordato ile sonuçlanan süreci başlamış oldu. Konkordato davasının duruşması 2020 Şubat’ında olacak.

Öner, Bülent ve Levent Akgerman TÜSİAD ve ESİAD gibi birçok önemli kuruluşta üst düzey görevler üstlendi.

Vira Haber