SPBES, Bulutlu Marine ile Türk denizciliğine açılıyor

Günümüzde sıkça tercih edilmeye başlanan elektrikli deniz araçlarına yönelik batarya üretimiyle dikkat çeken SPBES ve Türkiye’de denizcilik sektörünün başarılı firmalarından olan Bulutlu Marine iş birliği kararı aldı. İki firma, Türkiye denizcilik ve gemi inşa sektörüne yönelik temsilcilik anlaşmasının altına imza attı. Bulutlu Marine ile imzalanan temsilcilik sözleşmesini değerlendiren SPBES CEO’su Brent Perry; “Türkiye’de denizcilik sektörünün saygın bir üyesi olan Bulutlu Marine, gemi güç sistemleri, teknik servis hizmetleri ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla SPBES’in gelişim ve ilerleme vizyonu için ideal bir partnerdir,” ifadelerini kullandı.

SPBES’in denizcilik sektörü için en güvenli enerji sistemlerini sunduğunu belirten Bulutlu Marine Genel Müdürü Cem Bulutlu ise imzalanan temsilcilik anlaşmasını şu ifadelerle değerlendirdi: “SPBES, denizcilik endüstrisi için en kaliteli ve en güvenli enerji depolama teknolojisini sunmaktadır. SPBES, sunduğu CellCool ve SPBES ömür boyu performans anlaşması gibi artıları ile müşterilerin güvenlik ve performans taleplerine en iyi şekilde yanıt vermektedir. SPBES ürünlerinin portföyümüzde yer almasından onur duyuyoruz.”

SPBES tarafından üretilen bataryalar, enerji şebekelerinde ve ağır endüstriyel uygulamalarda dizel motorların yerini almak ve desteklemek amacıyla kullanılıyor. Hibrit ve tam elektrikli feribot uygulamalarında, OSV projelerinde, hibrit mega yatlarda, endüstriyel makinalarda ve enerji şebekelerinde güvenli bir kullanım sunan SPBES batarya sistemleri, denizcilik ve endüstride güvenlik, güvenilirlik ve maliyetin en kritik olduğu uygulamalar için özel olarak tasarlanıyor.

Bulutlu Marine, 13 Aralık tarihinde gerçekleştireceği seminerle SPBES ürünlerini Türk denizcilerine tanıtacak. Seminerde, SPBES tarafından üretilen batarya sistemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilecek.

Vira Haber