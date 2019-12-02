TÜRSAB'da Firuz Bağlıkaya yeniden başkan

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) seçimin galibi belli oldu. TÜRSAB’ın 24. Genel Kurulu’nda Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçildi.

Firuz Bağlıkaya’nın liderliğindeki Mavi Liste 2.510 oy aldı. Başkan adaylarından Davut Günaydın, Hasan Erdem ve Tansu Demir’in güç birliği yaptığı Beyaz Liste ise 1.464 oyda kaldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı yeniden Firuz Bağlıkaya oldu. TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimleri tamamlandı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen seçimde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 45 seyahat acentesi temsilcisi oy kullandı.

REKOR OY ALDI

Rekor katılımın sağlandığı seçimin kazananı yüzde 63'lük rekor oy alan Firuz Bağlıkaya'nın listesi oldu.

Sandık başına giden 4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentesi temsilcisinden 2 bin 510 oy alan Bağlıkaya, ikinci kez TÜRSAB Başkanı oldu. Bağlıkaya, 3 yıl süreyle TÜRSAB Başkanlığı yapacak.

Bu arada, TÜRSAB Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan ve seçim kampanyalarını ayrı ayrı yürüten Davut Günaydın, Tansu Demir, Hasan Erdem seçim öncesinde birleşme kararı aldı. 3 aday ortak hazırladıkları beyaz listeyle seçime girdi. Davut Günaydın'ın başkan adaylığındaki ortak liste, 1464 oy aldı.

İLK AÇIKLAMA!

Bağlıkaya, "Güzel bir kongre oldu. Bizim camiamıza yakışır bir kongre oldu. Teveccühleriyle tekrar seçildik. Önümüzde zor bir dönem var. Elimizden geldiği kadar layık olmaya çalışacağız. Katılan katılmayan herkese, diğer adaylara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyeleri

Vira Haber