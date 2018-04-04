Dev yolcu gemilerinin favorisi Cozumel Adası

Cozumel, gemi turizmi için en popüler yerlerden biri. Bu yüzden ada büyük bir limana sahip. Aynı anda yedi büyük yolcu gemisi yanaşabiliyor. Nüfusu yüz binden az olan adaya bu yolla yılda beş milyon ziyaretçi geliyor.

Bir gemide dört bin yolcu

Turistlerin çoğu ABD’den. Bir gemi 4 bin yolcu alabiliyor. İskele, Puerta Maya adıyla anılıyor. Yolcu gemisi turistler için bir alışveriş merkezi olarak tasarlanmış.

Geçim kaynağı turizm

İskele güvenlik sorumlusu José Nieto, Cozumel’de çalışan insanların çoğunun geçimini turizmden sağladığını söylüyor. Bu nedenle adayı gemisiz hayal etmek neredeyse imkansız.

Dünyanın ikinci büyük mercan resifi

Adanın mercan resifleri, dünyanın en büyük ikinci büyük resif sistemi olan Mesoamerican Barrier Reef’in bir parçası. Gemilere rağmen hala iyi durumda: Suyun berraklığı mükemmel. 300’den fazla balık türü ve eşsiz mercanlar burada yaşıyor.

Dalış keyfi

Dalış hocası Raymundo Ramirez, bir mercan kayalığının hassas ekosisteminde nasıl davranılacağını sadece az sayıda turistin bildiğini söylüyor. Ramirez, mercanların zarar görmemesi için, yüzeyin altında küçük gruplarla daldığını ve kesin talimatlara uyduklarını aktarıyor.

Sanat ve tarih

Cozumel halkı, adanın gemi turizmi için bir cazibe noktası olması konusunda kararsız. Halk, kültür ve adanın Maya tarihiyle ilgilenen, anakaradan ve sırt çantalı günlük gezgin ziyaretçileri çekmeyi tercih ediyordu.

Vira Haber