Bu tekne enerjiyle dalga geçiyor

Sürücüsüz otomobiller, kamyonlar, otobüsler ve hava araçları derken sürücüsüz deniz araçları da gündemde. AutoNaut isimli deniz aracı, sürücüsüz olmanın yanında benzersiz bir özelliğe sahip. Denizdeki dalgalardan elde ettiği enerjiyle yol alıyor.

Uzun araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan beş metre uzunluğundaki ​yeni ​araç, dalgalar hangi yönden gelirse gelsin saatte beş deniz mili hız yapabiliyor. Güneş panelleri ile donatılan araçta çeşitli elektronik donanımlar mevcut. Ayrıca bu araç çevre için oldukça önemli.

Tekne ​petrol sızıntılarını tespit etmek için kullanılacak.

Vira Haber