Bu tekne enerjiyle dalga geçiyor
Tekne petrol sızıntılarını tespit etmek için geliştirilen AutoNaut isimli deniz aracı, sürücüsüz olmasının yanı sıra denizdeki dalgalardan elde ettiği enerjiyle yol alabiliyor.
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Sürücüsüz otomobiller, kamyonlar, otobüsler ve hava araçları derken sürücüsüz deniz araçları da gündemde. AutoNaut isimli deniz aracı, sürücüsüz olmanın yanında benzersiz bir özelliğe sahip. Denizdeki dalgalardan elde ettiği enerjiyle yol alıyor.
Uzun araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan beş metre uzunluğundaki yeni araç, dalgalar hangi yönden gelirse gelsin saatte beş deniz mili hız yapabiliyor. Güneş panelleri ile donatılan araçta çeşitli elektronik donanımlar mevcut. Ayrıca bu araç çevre için oldukça önemli.
Tekne petrol sızıntılarını tespit etmek için kullanılacak.
Vira Haber
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Etiketler : AutoNaut, deniz aracı, sürücüsüz, gemi, tekne, petrol sızıntısı
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