TCG Sancaktar Deniz Kuvvetlerine teslim edildi!

Savunma Sanayi Müsteşarı Demir "Sancaktar gemimizi birkaç ay geciktirmemizin arkasında bir Orta Doğu ülkesinin talip olması yatıyordu. Bu anlamda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kendi ihtiyacı olan bir geminin ihracat fırsatı doğması durumunda fedakarlık yapabilecek durumda olması ve bunu bize iletmesi, ayrıca takdire şayan bir durumdur" dedi.

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi yapılan TCG Sancaktar gemisiyle ilgili, "Sancaktar gemimizi birkaç ay geciktirmemizin arkasında bir Orta Doğu ülkesinin talip olması yatıyordu. Bu anlamda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kendi ihtiyacı olan bir geminin ihracat fırsatı doğması durumunda fedakarlık yapabilecek durumda olması ve bunu bize iletmesi, ayrıca takdire şayan bir durumdur." dedi.

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuşan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, TCG Sancaktar gemisinin çevre ve uzak denizlerde emniyetli seyir yapabileceğini söyledi.

Geminin araç ve personel taşıma kapasitesi, komuta kontrol hizmetleri ve diğer özelliklerine dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:

"Dünya üzerinde sayılı ülkelerin sahip olduğu bu askeri geminin inşası yeteneğine ulaşılmasında, gemi inşa projelerini özel sektöre açma yönünde verdikleri destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sancaktar gemimizi birkaç ay geciktirmemizin arkasında bir Orta Doğu ülkesinin talip olması yatıyordu. Bu anlamda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kendi ihtiyacı olan bir geminin ihracat fırsatı doğması durumunda fedakarlık yapabilecek durumda olması ve bunu bize iletmesi, ayrıca takdire şayan bir durumdur ve bu konuda şükranlarımızı arz ediyoruz."

"DENİZ KUVVETLERİMİZ DÜNYANIN EN ETKİLİ DENİZ GÜÇLERİNDEN BİRİDİR"

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ise, "Bin yıla uzanan tarihiyle ülkemizin bekası ve çıkarları uğruna çevre denizlerimiz ve dünya denizlerinde etkinlikle varlık gösteren Deniz Kuvvetlerimiz bugün gelinen noktada hem bölgemizin hem de dünya barışının teminatı ve dünyanın en etkili deniz güçlerinden biridir. Bununla birlikte bölgemizde yaşanan gelişmeler ve hızla değişin güvenlik denklemi Deniz Kuvvetlerimizin operatif ve stratejik etkinliğinin daha da arttırılmasını dikta etmektedir. Bu yönde başarılı olmanın temel şartlarından birisi de etkin güç aktarım kapasitesine, başka bir deyişle istediği gücü istediği anda dünyanın herhangi bir bölgesinde bulundurabilecek bir deniz kuvvetlerine sahip olmaktır. Güç aktarım kapasitemizin geliştirilmesi yönündeki gelişmeler 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra hız kazanmış, son dönemde de yine yerli ve milli olarak inşa edilen süratli amfibi gemiler ile bu alanda önemli bir imkan sağlanmıştır" ifadesini kullandı.

ANT İÇİP GEMİYE BİNDİLER

Konuşmaların ardından TCG Sancaktar Komutanı Deniz Yarbay Serhan Ateş'e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal tarafından hizmete giriş belgesi ve komutan flandrası verildi. Daha sonra da Yarbay Serhan Ateş ant içip personelle birlikte gemiye bindi.

NÜKLEER KORUMALI

Sacaktar tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Geminin üst binası balistik korumalı. Sancaktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip. Yerli ve özgün tasarım ile tamamen çelik olarak inşa edilen Sancaktar'da, 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu bulunuyor. Gemide, ayrıca, her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20 knot sürat yapabilen 4 adet LCVP çıkarma aracı yer alıyor.

ELEKTRİĞİNİ ÜRETEBİLİYOR

Sancaktar gemisinde, beklenen sürat değerlerini ve manevra kabiliyetini sağlayabilmek üzere her biri 4 dizel makine, 2 ridakşınger, 2 şaft sistemi, 2 değişken açılı pervaneden oluşan ana tahrik sistemi bulunuyor. Gemide ayrıca, iki adet tünel tip baş itici bulunuyor. Gemide elektrik üretimi, 4 ana jeneratörle sağlanıyor. Gemide ayrıca, bir adet acil durum jeneratörü de bulunuyor. Bunların dışında gemide yerli üretim olan Komuta Kontrol Sistemi ve Stabilize Makineli Tüfek Platformu (STAMP) ile beraber pek çok elektronik sistem ve silah sistemi de yer alıyor.

Sancaktar gemisinin "değişik kaderi"

ADİK İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez ise daha önce inşa ettikleri TCG Bayraktar'ı, Nisan 2017'de Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini, geminin bir yıldır başarılı şekilde hizmet verdiğini söyledi.

TCG Sancaktar gemisinin ise "değişik bir kaderi" olduğunu dile getiren Ürkmez, geminin 16 Temmuz 2016'da denize indirilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını ancak bir gün önce hain darbe girişiminin yaşandığını hatırlattı.

Gece tüm işlerini bırakarak darbecilerle mücadeleye başladıklarını belirten Ürkmez, şöyle devam etti:

"İşimizi gücümüzü tabii ki bıraktık. Vatanımızın peşine düştük. Velhasıl 16 Temmuz'daki törenimizi de gerçekleştiremedik. Tabii kocaman gemi. Yağlı kızakların üstünde fazla da durmaz. Ama milletimiz müthiş bir mücadelenin içinde. Baktık dedik ki 'Bize bir moral lazım. Bu terör örgütüne bir cevap lazım. Biz bunu sadece bir gün gecikmeyle pazar günü indirelim.' dedik. Sadece bir gün sonra bu gemiyi törenle gelebilen dostlarımız ve bürokratlarımız eşliğinde marşlarla denize indirdik. İşte bu milletimizin, Türk milletinin ne kadar büyük, korkusuz ve asil bir millet olduğunun en güzel ispatıdır, göstergesidir."

Törenin ardından gemi, ziyaretçilere açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Sancaktar gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi dolayısıyla gönderdiği mesajında, "Bugün askeri gemi ile deniz altı inşası ve savunma sanayi alanında Türkiye gurur verici başarılara imza atmaktadır. Sancaktar, Deniz Kuvvetlerimizin amfibi gücünü idame ettirmek ve çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek hususundaki kararlığımızın göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin teslimi dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türk karasuları ve dünyanın dört bir yanında huzuru, adaleti ve barışı sağlamak amacıyla çıkılan bu yolda, ülkenin her alanda kendisini teçhiz etmesi, eksiklerin tamamlanması ve hedefe doğru tam yol ilerlenmesi gerektiğini kaydetti.

TCG SANCAKTAR'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-Toplam Boy: 138.75 m

-Su Hattı Boyu: 130.80 m

-En: 19.60 m

-Deplasman: 7254 ton

-Maksimum Sürat : 18 knot

-Denizde Kalma : 15 knot sürat ile en az 5000 deniz mili; 30 gün

-Yatak Kapasitesi : 566 adet

-Personel Kapasitesi: Toplam 486 Kişi

-Gemi Personeli: 12 Subay, 51 Astsubay, 66 Er (Toplam 129 Kişi)

-Ortak Harekat Grubu Personeli: 17 Subay

-Amfibi Personel: 350 Kişi

-Taşıma Kapasitesi: 1200 ton çeşitli Yük/Araç

Vira Haber