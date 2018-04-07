İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

Dümeni kilitlenen 225 metre boyundaki VITASPIRIT adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Can kaybı olmadığı öğrenildi.

Yalının gemi çarptığı sırada boş olduğu, çeşitli davetler için kiralandığı öğrenildi. Yalıda büyük hasar meydana geldi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Dümeni kilitlenen kuru yük gemisi kıyıya çekiliyor. İstanbul Boğazı ise gemi trafiğine kapatıldı.

Geminin özellikleri

Gemi Adı: VITASPIRIT

Bayrağı: ARMAR

Gemi Tipi: BULK CARRIER

Loa: 225

Acentesi: ARMAR

Pilot Durumu: PILOTLU

Geçiş Yönü: KUZEY – GÜNEY

Bu arada kazayla ilgili yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

15:28 2. Köprü civarı makine arızası beyan etti. Gemide pilot Harun kaptan bulunmakta olup vts Kurtarma 3 romorkörünü yönlendirmiştir. Harun kaptan kıyıya çok yakın olduklarını ve demir atacaklarını fakat kıyıya çarpabileceklerini beyan etmiştir. Gelişmeler tarafınıza bilgi verilecektir.

15:34 Karaya çarpıp bir eve hasar verdiklerini beyan etmişlerdir.

15:50 Konu gemi makinalarını çalıştırmış olup tornistan yaparak kurtulmuştur. Fakat makinaların tam randımanlı çalışmadığını beyan etmişlerdir. Pilot Harun kaptan demir atacağını beyan etmiştir.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın tarihçesi

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı; İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı ile Kanlıca arasında yer alır. 1850 tarihlerinde harem ve selamlık olarak yapılmış olan yalının, günümüze yalnızca harem kısmı gelebilmiştir. Selamlık kısmı Hekimbaşı'nın ölümünden sonra hissedarları tarafından satılmış ve yerine modern bir yalı yapılmıştır. Yalının hareminde Salih Efendi'nin torunu Mehlika Gürpınar yaşamaktadır. Hekimbaşı Salih Efendi, Sultan II. Mahmut zamanında açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin ilk mezunlarındandır. Sultan Abdülmecit'in Hekimbaşılığı'na getirilmiş olan Salih Efendi otlardan ve çiçeklerden yaptığı ilaçlarla da tanınmıştır. Hekimbaşılığı ünvanı bugünkü Sağlık Bakanlığına denk gelmektedir

İLK SAHİBİ BİLİNMİYOR

Yalının ilk sahibinin kim olduğu bilinmemektedir. Hekimbaşı Salih Efendi iki oda, bir sofa düzenindeki bu yalıyı satın aldıktan sonra yalıyı genişletmiş, kuzey kısmı selamlık, güney kısmı da harem konumuna getirtmiştir. Salih Efendi'nin ölümünden sonra iki blok halindeki harem bölümü, üçüncü eşi Payidar Hanım'a ve kızları Sakibe Hanım'a geçmiştir. Daha sonra bu bölüm Mehlika Hanım'ın mülkiyetine, kuzeydeki selamlık kısmı, Mehlika Hanım'ın teyzesi Übeyde Hanım'a geçmiştir. Übeyde Hanım kuzeydeki selamlık bölümünü 20. yüzyılın başlarında yıktırarak, bahçe haline getirmiştir.

80’Lİ YILLARDA ÖNÜNE RIHTIM YAPILDI

Hekimbaşı Yalısı'nın günümüze gelen, aşı boyalı harem kısmı, yan yana üç ayrı bölümden meydana gelmiştir. Bu bölümlerden biri üç, biri iki, diğeri tek katlıdır. Üzeri ahşap çatılı olan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın, birbiri ile uyumlu olmayan dikdörtgen pencereleri bulunmaktadır. Üç katlı bölümün alt katında ortada, ince uzun üç pencere vardır. Bu pencerelerin iki yanındaki kapılardan rıhtıma çıkılmaktadır. Üç katlı yapının orta katı, ahşap direklerin taşıdığı balkonla denize açılmıştır. Üst katta da, yine dikdörtgen beş pencere yer alır. Yanındaki iki katlı olan bölümün alt ve üst katında üçer pencere, tek katlı olan kısımda üç, tek katlı kısma bağlı olan geriye çekilmiş kısımda ise iki pencere bulunmaktadır. Üç katlı yapının plan düzeninde, ortada bir sofa ve çevresinde de küçük yüklükler bulunmaktadır. Yalının üst katı tamamen sofaya açılan yatak odalarına ayrılmıştır. Güney yönündeki kayıkhane, bugün kömürlük olarak kullanılmaktadır. Yalının ön cephesi çürümüş olduğundan, 1978 yılı yazında Taç Vakfı'nın teknik sorumluluğunda yenilenmiştir. 1980'li yıllarda ise denize doğru kayma gösteren yalının önüne, boydan boya, dokuz adet ayağın üzerine oturtulmuş, bir rıhtım yapılmıştır.

Vira Haber