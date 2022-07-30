Devrim Yaratacak Proje Hayata Geçti!

Resmi olarak 01.02.2021 tarihinde başlayan projenin açılış toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde online olarak gerçekleşmiş ve detayları duyurulmuştu.



“İş sağlığı ve güvenliğinin daha etkili ve tersane çalışanları için verimli sunulabilmesini amaçlayan devrim niteliğindeki bu proje, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği destekli “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı'na gelen 400 başvuru içinden desteklenmeye layık görülen 37 projeden biri oldu”.



Proje içinde GİSBİR bünyesinde bir “İSG Komisyonu” kurularak, proje gelişimi komisyonun onayı ve değerlendirmeleri ile yürütüldü. Gemi inşa sektöründe taşları yerinden oynatacak proje kapsamında e-learning platformu kurularak, sektör çalışanları ve sektörel eğitim alan gençleri kapsayıcı 15.000 kişinin eğitim alabileceği dijital eğitimler aktif edildi.



Teknoloji tabanlı olarak geliştirilen eğitim modellerinin bir diğer metodu olan “Sanal Gerçeklik” de kullanılarak senaryolar oluşturuldu ve uygulamaya geçildi. Bu kapsamda dijital ortama taşınan gemi ortamında Oculus gözlükler kullanılarak; yüksekte çalışma, kapalı mahalde çalışma sırasında alınması gereken tedbir ve önlemler oyunlaştırılarak, eğitim içerikleri oluşturuldu.



Projenin iştirakçi kuruluşu olan Tuzla Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde İSG laboratuarı kuruldu ve öğrencilerin bu eğitimlere ulaşabilmeleri sağlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme seminerlerine öğrenciler, tersanelerin iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile insan kaynakları uzmanları katıldı. Ayrıca Piri Reis Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen iki farkındalık semineri ile 500 kişiye proje faaliyetleri, hedefleri ve İSG farkındalığının önemi anlatıldı. Projenin Avrupa’da tanıtılması amacıyla İspanya’daki tersanelere ziyaretler gerçekleştirildi ve Avrupa tersanelerindeki iyi uygulamalar incelendi.



23 Haziran 2022 tarihinde ise GİSBİR bünyesinde Başkan Murat Kıran’ın katılımı ile kapanış toplantısı yapılarak projenin sektöre lansmanı yapıldı. Projenin detaylarını bulabileceğiniz GİSBİR | Teknoloji Tabanlı Eğitimlerle Emniyetli Tersaneler Projesi Tanıtım Filmi’ni izleyerek proje hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.



