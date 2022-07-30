Cruise Gemisiyle Gelip İstanbul’da Baklava ve Ebru Yapmayı Öğrenecekler

Ege Denizi’nde yaptığı destinasyon odaklı programlarla dünya çapından cruise yolcularını ağırlayan Celestyal Cruises, misafirlerine sunduğu deneyimleri derinleştirmek için başlattığı yeni programını duyurdu.

"Otantik Buluşmalar" programı cruise ile gidilen limanlarda yemek yapımı, şarap tadımı, sanat atölyeleri, arkeoloji rotaları gibi etkinlikleri kapsıyor. Celestyal gemilerinin rotasında yer alan İstanbul’da baklava yapımı, ebru atölyesi ve hamam sefası ile Kuşadası’nda safari turu da Otantik Buluşmalar programına girdi. Programda ayrıca Selanik’te şarap tadımı, Santorini’de doğa yürüyüşü, Rodos’ta çömlek yapımı, Milos’ta deniz kanosu turu, Mikonos’ta ev yemeği kursu da yer alıyor.

Amerikalı, Kanadalı, Avustralyalı ve Avrupalı turistlerin ağırlıklı olarak tercih ettiği, Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz gemi seyahatlerinin ödüllü firması Celestyal Cruises, yeni liman deneyimi programını duyurdu: “Otantik Buluşmalar.” Uygulamalı liman turlarını kapsayan program konukların bir destinasyonun derinliklerine inmelerine; yemek ve şarap, sanat ve arkeoloji, kültür ve aktif macera arayışları gibi kişisel tutkularının peşinden gitmelerine fırsat sunuyor. Yunanistan ve Türkiye'deki limanları kapsayan programda, Otantik Buluşmalar’ın her birine en çok 20 kişi katılabilecek. Selanik’te şarap tadımı, Rodos’ta çömlek yapımı ve mağara keşfi, Mikonos’ta ev yemekleri ve mozaik yapımı, SAntorini’de müzikli mitolojik yolculuk, Volos’ta zeytinyağı üretim ve tadımı, Milos’ta kano ile muhteşem doğayı keşif gibi deneyimlerin yaşanabileceği programda Türkiye’den de İstanbul ve Kuşadası limanları yer aldı.

"Kesintisiz rotada yer alan Türkiye de Otantik Buluşmalar’da"

Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden yeni programı şu sözlerle anlattı: “Günümüz gezginleri, daha sürükleyici ve deneyimsel tatil seçenekleri arıyor. Bunu göz önünde bulundurarak liman turu programımızı yeniden tasarladık ve yalnızca küçük gruplar için özel olarak hazırlanmış, destinasyon açısından zengin bir program oluşturduk. Programlarımızda sanat yapımı, yemek pişirme ve macera etkinlikleri gibi daha interaktif deneyimler olacak. ‘’Otantik Buluşmalar’ adını verdiğimiz programa Celestyal'in memleketi olduğu için Yunanistan’ı ve uzun süredir kesintisiz olarak rotamızda yer alan Türkiye’yi dahil ettik. Gittiğimiz bu limanlarda konuklarımıza bir ömür boyu anımsayacakları hatıralar yaşatacak, destinasyonları zenginleştirecek deneyimler sunacağız.”

Ebru atölyesi ve hamam sefası da var

Otantik Buluşmalar programında, Celestyal gemileriyle dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen cruise yolcuları, 1820’den bu yana devam eden geleneğin bugünkü temsilcisi Nadir Güllü'den baklavacılık sanatını öğrenme fırsatı bulacak. Cruise yolcuları yufka hamurunun, ince öğütülmüş antep fıstığı ile harmanlanıp; tereyağı, şeker, su ve limon suyundan oluşan bir şerbetle tatlandırıldığı baklava yapımını ustanın elinden izleyerek önce keşfedecek ve sonra da deneyimleyecek. Baklava yapımının ardından programda hamam sefası da yer alıyor. Tarihi Çemberlitaş Hamamı'nda buhar, sauna, kese ve masaj deneyimi sonrası dileyenler klasik bir Türk saç kesimi, tıraş ve ayakkabı boyası da yaptırabilecek.

Celestyal Cruises, sanatsal yönünü ifade etmek isteyenler için İstanbul programına, ebru sanatını da aldı. Kökleri Selçuklu ve Osmanlı’ya dayanan; UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu geleneksel el sanatını öğrenmek isteyen cruise yolcuları atölyeye katılarak deneyimleyebilecekler. Celestyal Cruises gemileri Eclectic Aegean programları kapsamında İstanbul’da Galataport Limanı’na demirleyecek ve 1 tam gün burada konaklayarak, Yunan Adaları turu için ertesi gün denize açılacak.

Celestyal Cruises, Kuşadası Limanı’nı kapsayan seferlerinde ise Efes keşfinin dışında Türkiye'nin başka bir yüzünü görmek isteyen ve heyecan arayanlar için Kuşadası'na bir buggy safari macerası da sunacak. Buggy safari, katılımcıları ormanlar, çalılar, dereler ve patikalar boyunca uzanan büyüleyici ve heyecan verici bir yolculuğa çıkararak Ege'nin muhteşem manzarasının keyfini çıkarmalarını sağlayacak.

Diğer limanlardaki Otantik Buluşmalar programı:

• "Otantik Buluşmalar"da cruise gezginleri, Selanik'in Epanomi Hills bölgesindeki şarap turuna katılarak 40 yıldır şarap üreten Ktima Gerovassiliou'yu ve bölgenin özel şarap müzesini ziyaret etmenin yanı sıra yerel bir şarap uzmanıyla üretim ve tadım gezisi yapabilecek.

• “Sanat ve kültür meraklıları” için Celestyal, erken Yunan tarihi ve kültüründe çömlekçiliğin önemli bir rol oynadığı Rodos'ta uygulamalı bir çömlek yapma deneyimi sunacak. Bonis Seramik Fabrikası'ndaki atölyede konuklar, çanak çömlek yapımında benimsenen teknikleri öğrenecek, ustaların rehberliğinde kendi seramik ürünlerini tasarlayacaklar.

• Santorini’de müzikli mitolojik yolculuk: Müzik ve mitoloji severleri, Santorini'de özel bir ziyafet bekliyor. Celestyal, konuklarını Kiklad ve neoklasik mimarinin dikkat çekici şekilde korunmuş bir köyü olan Megalochori'ye götürüyor. Volkanik kayada oyulmuş evleri geçerek rustik sokaklardaki gezintinin ardından el yapımı nefesli ve yaylı çalgılar ile devam eden müzikal yolculuk, eski bir şaraphanede bulunan Symposion Müzik ve Mitoloji Kültür Merkezi'nde son buluyor.

• Mikonos’ta ev yemekleri ve mozaik yapımı: Yemek tutkunları, Mikonos'taki özel bir ev yemeği kursunda efsanevi Mikonya misafirperverliğini deneyimleyebilecekler. Konuklar, canlı bir Yunan yemek deneyimi için geleneksel bir çiftlik evinde ağırlanacaklar. Yunan ıspanaklı turtası, domates ve biber dolması ve ünlü Yunan sosu tzatziki'nin nasıl yapılacağına dair bir ustalık sınıfı sonrası yerel şarap eşliğinde yaptıklarının tadını çıkarabilecekler. Mikonos, sanatseverler için mozaik yapma becerisini öğrenme fırsatı da sunuyor.

• Milos’ta eşsiz kano turu: Macera arayanlar, Milos'ta rehberli bir kano gezisi ile çarpıcı volkanik Milos adasının kıyı şeridini keşfedebilecek. Kürekçiler, nefes kesen kaya oluşumları, derin deniz koyları, mağaraları ve turkuaz kristal berraklığındaki Ege suları dahil olmak üzere Milos'un zengin jeolojik zenginliğini çok özel duygularla keşfedebilecek.

• Rodos'un muhteşem kıyı şeridindeki "korsan koylarını", kaya oluşumlarını ve deniz mağaralarını keşfetmek isteyenler saklı kumsallara giden en iyi yolları bilen, yol boyunca deniz yaşamını ve doğal “heykelleri” gösteren uzman rehberler tarafından yönetiliyor. Yolculuk Rodos'un merkezindeki Kathara Plajı'ndan sadece 20 dakika uzaklıkta başlar ve Anthony Quinn'in (aynı zamanda Zorba the Greek'in yıldızı) oynadığı popüler savaş zamanı destanı 1961 filmi “The Guns of Navarone”un çekildiği ünlü körfezi ziyareti içerir.

• Celestyal'in “Eklektik Ege” seyahat programında konuklar Volos'ta dağlık Pelion yarımadasını keşfedebilir. Karlı dağlarından güzel kumsallarına kadar, kitle turizminden etkilenmeyen Pelion, verimli topraklarıyla “sıvı altın" denilen en iyi zeytinyağına da evsahipliği yapmaktadır. Özel zeytinyağı üretim ve tadım deneyimi, Güney Pelion'un kıyı tarafında bir gezi başlar. Koropi Köyü'nde konuklar, zeytinlikler arasındaki keşifte yerel üreticiden bazı sırlar edinerek üretim ve hasada katılacak, zeytin değirmenini ziyaret edecek, zeytinyağı tadımı yapacaklar.