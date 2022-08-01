YYachts’ın Yeni Amiral Gemisi Y9 Cannes Yat Festivali’nde

Dünya prömiyerini Cannes’daki Port Canto sergi alanında yapacak olan Y9, siz, aileniz ve arkadaşlarınız için maksimum düzeyde mahremiyet ve konfor sunuyor. Amerikan Deniz Mimarı Bill Tripp tarafından tasarlanan kullanışlı dış alanları ve Kopenhag'lı ödüllü Norm Architects'in benzersiz iç dizaynı ile Y9, YYatchs’ın yeni amiral gemisi olmaya aday…

Yelkenciliği basitleştirerek özgürlük hissini konforla buluşturmak üzere yola çıkan dünyaca ünlü YYachts, tamamen karbon fiberden yapılan lüks yelkenli modellerine yenisini ekledi. 90 feet (27,40 metre) uzunluğundaki süper yat Y9 modeli, son teknolojiyle donatılmış bir mühendisliğin eseri. Performansı optimize edilen ve daha rekabetçi hale getirilen Y9, Amerikan Deniz Mimarı Bill Tripp tarafından tasarlanan kullanışlı dış alanları ve Kopenhag'lı ödüllü Norm Architects'in benzersiz iç dizaynı ile YYatchs’ın yeni amiral gemisi olarak konumlanıyor.

Maksimum mahremiyet ve konfor

30 metrelik bir yatla aynı hacme sahip kabininde en üst düzeyde mahremiyet ve bireysellik sunan Y9, konforlu misafir kabinleri ile birlikte geniş ve esnek bir mürettebat alanı sağlıyor. YYatchs’ın diğer modellerinde olduğu her alanı kişiye özel olarak değiştirilebilen modüler özellikte olan Y9, her müşterinin kişisel zevkine göre özelleştirilebiliyor. İç tasarımına ait renk, döşeme ve materyallerinde de seçim yapabilme imkânı sağlayan YYatchs, sipariş aşamasında sahibinin kişisel zevkine göre mutfağından yatak odasına tüm yerleşim yerini değiştirebiliyor. Yumuşak minimalizm ilkelerini izleyen ve sadeliğiyle ünlü İskandinav tarzına sahip olan Y9’un iç tasarımında kullanılan ana malzeme ise meşe. Dekorasyonunda ahşabın sıcaklığından yararlanılan Y9, geniş ve ferah salonuyla bir yelkenliden çok daha fazlasını sunuyor. Denize 360 derece bakan pencereler sayesinde tamamen aydınlık, rahat ve dinlendirici bir ortam sunan Y9’un yemek alanında ise rahatlıkla sekiz kişi ağırlanabiliyor. Salon içerisinde ayrıca küçük bir çalışma alanı da düşünülen Y9 modeli, olağanüstü deniz manzarası sahip çarpıcı güverte yapısı ile oldukça göz alıcı.

Ödül alacak bir yelkenli modeli

YYatchs’ı üretirken kullanıcılarının taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden YYachts’ın kurucusu Michael Schmidt, “Demirlemede gürültüsüz yat isteğini karşılayacak çözüm için sunroof, artı hidro tahriklerde güneş panelleri kullandık, böylece geceleri jeneratör kullanmaya gerek kalmadı. Amiral gemimiz olarak tanımladığımız Y9 modelimiz; 90 feet uzunluğu, performansı ve ilginç yelken planıyla kesinlikle St Barths Bucket, Superyacht Cup veya Maxi Rolex Cup’ta bazı kupalar kazanabilecek durumda” diyor.

YYatchs, Y7 serisinin en yeni yatını da yine Cannes Yat Festivali’nde sergileyecek.

Türkiye’de Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş distribütörlüğünde sipariş alan ve tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretilen YYachts yelkenlilerinin teslimi, bir yıl içinde gerçekleştiriliyor.