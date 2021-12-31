DFDS, 2022’de Türkiye’de Gemi Sayısını Artırıyor

Filosunda 2018’de 12 gemi olan DFDS, Akdeniz İş Birimi ile Türkiye’deki operasyonlarını büyütüyor. Şu anda 19 gemi ile ihracatçıların yüklerini taşıyan firmanın hedefi gemi sayısını önümüzdeki yıl 21’e çıkarmak.

DFDS Akdeniz İş Birimi Türkiye’deki operasyonlarını büyütüyor. 2018 yılında 12 olan gemi filosunu 2021'de 19'a çıkaran DFDS Akdeniz İş Birimi, hizmet kapsamını genişleterek, 2022'de filosunu 21 gemiye çıkarmayı hedefliyor.

Bir grup basın mensubuyla bir araya gelen DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, 11 Aralık 2021 tarihi itibariyle DFDS’nin 155’inci yaşını kutladığını dile getirdi. Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lideri olduklarını kaydeden Pamukçu, Türk ihracat mallarını taşıyan lojistik şirketlerinin kilit ortağı olduklarını söyledi. Pamukçu, “DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye'den Avrupa'ya bugüne kadarki en yüksek sevkiyat kapasitesine sahip. 2018'de gemi filomuzun sayısı 12’ydi. Bu yıl rakamı 19'a çıkardık. Hizmet kapsamımızı daha da genişletiyoruz. Mersin’den sefer sayılarımızı artırdık. Üçüncü bir gemiyi ihracatçıların hizmetine sunduk. Mersin'deki operasyonlarımızı daha etkin hale getirmek için servis ve roll-treyler yatırımları yapıyoruz” diye konuştu. Pamukçu, “İhracatçılarımızın işleri artıkça bizlerin de işi artıyor. Önümüzdeki yıl da filomuzu 21 gemiye çıkarmayı hedefi iyoruz. İş birimimizin filosundaki tüm gemiler Türk Bayrağı altında seferlerini sürdürüyor” şeklinde konuştu.

TARRAGONA NOKTASINI DA EKLEDİ

DFDS Akdeniz İş Birimi olarak Ekol Lojistik Tarragona Limanı’na yeni bir Ro-Ro hizmetine başladıklarını kaydeden Pamukçu, “DFDS, Tarragona Limanı'nın intermodal çözümlerini geliştirmeye açık ve kararlı bir taahhütte bulunarak Batı Akdeniz bölgesinde lojistik bir nokta olarak Tarragona'yı seçti” dedi.

İhracatçı kadınları desteklerinin altını çizen Pamukçu, “KAGİDER işbirliği ile ‘Kadın İçin Taşıyoruz Projesi’ başlattık. Projemiz ile kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için destek veriyoruz. Bu projemiz Stevie Uluslararası İş Ödülleri‘nde Yılın İletişim Kampanyası kategorisinde bronz ödül kazandık” diye konuştu. DFDS, 1994 yılında İstanbul'da kurulan Türkiye lojistik sektörünün lideri U.N. Ro-Ro şirketini 2018 yılında satın almıştı.

2050’DE SIFIR KARBON!

Fuat Pamukçu, karbon salımı konusunda da DFDS’nin önemli çalışmaları olduğunu kaydederek, en çok karbon salımı gerçekleştiren sektörlerden biri olan denizcilikte, büyük yeniliklere imza atacaklarını ve 2050 yılında sıfır karbon salımına ulaşacaklarını söyledi.

10 BİN ÇALIŞANI VAR

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann 155’inci yılları nedeniyle bir açıklama yaparak, “Sürdürülebilirlik hedeflerimizi büyüttük. Bu alanda yenilikçi çözümler üreteceğiz” dedi. Hoff mann’ın paylaştığı bilgilere göre; DFDS 10 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. Merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

