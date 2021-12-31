Çin, İkinci Type 075 Sınıfı LHD Gemisini Hizmete Alıyor

Çin, ikinci Type 075 sınıfı (NATO kodu: Yushen) amfibi hücum gemisini (LHD) hizmete almaya hazırlanıyor. Gemi, Güney Halkın Kurtuluş Ordusu Donanmasında (PLAN) boy gösterecek.

Çin’in güneyinde yer alan “Guangxi” Zhuang Özerk Bölgesi’nden ismini alan gemi, Güney Çin Denizi filosuna dahil olacak. Geminin düzenlenecek olan hizmete alma töreniyle birlikte faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

İlk Type 075 sınıfı olan Hainan ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katıldığı törenle Nisan ayında envantere girmişti.

Guangxi, Nisan 2020’de suya indirilmiş ve Aralık 2020’de deniz testlerine başlamıştı. Üçüncü Type 075 sınıfı LHD ise Ocak ayında denize indirilmiş ve deniz testlerine Kasım ayında başlamıştı. Çin, Şangay’da bulunan Zhonghua Tersanesinde her altı ayda bir adet LHD üretiyor.

Type 075 LHD

Çin Donanması, Type 075 sınıfı LHD’ler üzerindeki geliştirme çalışmalarına 2011 yılında başlamıştı. Proje kapsamında helikopter taşıyabilen 30.000 ton deplasman kapasiteli gemilerin inşası öngörülüyordu. Açık kaynaklara göre ise gemilerin deplasmanı 36.000 ton civarında.

Gemiler toplamda 28 adet helikopter taşıyabiliyorlar. Gemiler aynı zamanda amfibi zırhlı araç ve tank taşıma kapasitesine sahip. Type 075’lerde aynı zamanda 4 adet CIWS, iki adet HQ-10 ve iki adet H/PJ-11 de yer alıyor. Type 075 her ne kadar ABD Donanmasına ait LHA’lardan biraz daha küçük olsa da Fransız veya İspanyol/Avustralya/Türkiye’ye ait LHD’lerden daha büyükler.

Type 075’in boyut bakımından en yakın olduğu gemi ise İtalya’nın gelecekte inşa edeceği Trieste LHD’ler olarak öne çıkıyor. İlk Type 075 sınıfı LHD rekor sürede inşa edilmişti. Günümüzde Çin’in gemi inşa hızına yetişebilen bir ülke bulunmuyor.

Çin’in toplamda 8 adet Type 075 LHD siparişi olduğu iddia ediliyor ancak Çin’in gelecek planları arasında daha büyük bir LHD (Type 076) inşası olduğu da iddialar arasında.