Antalya Kemer'de Metrekareye Düşen Yağış 421 Kilograma Ulaştı

Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da son 34 saatte metrekareye en fazla yağış 421 kilogramla Kemer Ovacık'a düştü.

Antalya Valiliği, 29 Aralık saat 20.00 ile 31 Aralık saat 06.00 arası gerçekleşen yağış değerlerini açıkladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye düşen yağış miktarı Kemer Ovacık'ta 421, Korkuteli'nde 371, Konyaaltı'nda 272, Döşemealtı'da 244, Kepez'de 191, Muratpaşa'da 174, Kemer'de 199, Kumluca Akdağ Koyucak'ta 180, Finike'de 167 ve Kumluca'da 137 kilogram ölçüldü.

Rüzgarın saatteki hızı da Kemer'de 125, Konyaaltı'nda 77 kilometreye ulaştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, sağanağın şiddetini azaltarak Antalya'nın batı kesimlerinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Ekiplerin 24 saat görevde olduğunu anlatan Gültekin, "Yağışlar yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Uyarının verildiği noktalardaki radarlarda yoğunluk var. Bunun güneye Mısır tarafına kaymasını bekliyoruz. Öğleden sonra yağışların etkisi tamamen azalacak." diye konuştu.