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Şehir Hatları, Kadıköy-Kabataş Hattında yarından İtibaren Yeni Seferler Başlatacak

Şehir Hatları, Kadıköy-Kabataş Hattında yarından İtibaren Yeni Seferler Başlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında 1 Ocak'tan itibaren yeni seferler başlatacağını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında 1 Ocak'tan itibaren yeni seferler başlatacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, yoğun yolculuk talebinin yaşandığı Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında, Kadıköy kalkış ve varışları "Yeni Kadıköy" iskelesinden yapılacak seferlerin, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbulluların, 1 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacak seferlerin saatlerine, Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden ulaşabileceği aktarıldı.

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında sefer saati ve iskele değişikliği

Öte yandan, 1 Ocak'tan itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferlerin "Eski Kadıköy" iskelesinden yapılacağı belirtilerek, güncellenen sefer saatlerine Şehit Hatları AŞ'nin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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