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İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan Yeni Yıl Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan Yeni Yıl Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, yeni yıl mesajı yayınladı.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, 2022 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, refah getirmesini temenni ederim.”

Tamer Kıran
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

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