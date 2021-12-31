İklim Krizi: Alaska'da Aralık Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Kuzey Kutbu'na yakınlığı ve dünyanın en düşük hava sıcaklıklarının yaşandığı yerlerden Alaska'da 2021 yılı sonlarında rekor sıcaklık artışları kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı eyaletin Kodiak adasındaki meteoroloji istasyonunda 26 Aralık günü yaklaşık 20 santigrat derece sıcaklığa ulaşıldı.

Bu, aralık ayı için en yüksek sıcaklık değeri.

Alaska İklim Değerlendirme ve Politika Merkezi'nden iklim uzmanı Rick Thoman, Twitter'da yaptığı açıklamada, Alaska'da sıcaklığın pazartesi günü tekrar 15 santigrat derecenin üzerine çıktığını (60 Fahrenheit) ve salı sabahı 13 derece seviyesinde seyrettiğini söyledi.

Alaska'nın dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olması buradaki ısı değişikliklerinin somut bir şekilde takip edilmesini sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bölgelerine göre eyalet daha hızlı bir ısınma sürecinin içinde. Bu sebeple de iklim değişikliğinin işaretleri olan erozyon ve sel baskınlarından daha fazla etkileniyor.

2020, 1900'den beri yapılan ölçümlere bakıldığında Noel döneminde en sıcak üçüncü yıl olarak dikkat çekiyor.

Bir diğer önemli veri de bu yüzyılda yaşanan en sıcak yılların 19'unun son 20 yılda gerçekleşmesi ve 2016 ile 2020'nin rekor kırılan yıllar olarak öne çıkması.