DFDS Akdeniz İş Birimi, APPORTT 2021’de ‘En Aktif Şirket’ Ödülünü Aldı

DFDS Akdeniz İş Birimi, 2021 APPORTT Ödülleri kapsamında 9 Haziran tarihinde “Tarragona Limanı’nın Dışa Yönelik Projeksiyon Ulaşımındaki En Aktif Şirket” seçildi.

DFDS Akdeniz İş Birimi adına DFDS Akdeniz İş Birimi Fransa & İspanya Rota Direktörü Önder Başboğa ve DFDS Akdeniz İş Birimi Fransa Acente Direktörü Jimmy Marolle ödül törenine katıldı.



DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Fransa & İspanya Rotası Direktörü Önder Başboğa, şöyle konuştu: “Öncelikle APPORTT paydaşlarını APPORTT'un 30. yıldönümü dolayısıyla kutluyorum. Bu etkinliğin bir parçası olmak harika bir duygu. Türkiye-İspanya arasında İzmir/Alsancak-Tarragona hattında vermiş olduğumuz başarılı Ro-Ro hizmetlerinden dolayı bizi bu ödüle layık gören APPORTT'a teşekkür ederim. Ayrıca bu hatta çalışan müşterilerimize, hizmetlerinden dolayı Tarragona Limanı'na, Tarragona Acentemiz Arola'ya ve çalışmalarından dolayı tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. DFDS olarak İzmir ve Tarragona limanları arasında Şubat 2020'de hizmete açtığımız yeni hattımız, Türkiye ve İspanya arasında yük taşıyan nakliyeciler için şimdiden alternatif bir rota haline geldi. Bu hatta önemli miktarda kara taşımacılığı yapıyoruz. Tarragona limanının Akdeniz bölgesindeki Ro-Ro hizmetlerinin önemli bir parçası olmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”.