Yunanistan, Alıkoyduğu İran Petrol Tankerini Serbest Bıraktı

Eğriboz Temyiz Mahkemesi'nin, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek sorgu hakiminin tankerdeki petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etmesinin ardından, tankerin serbest bırakılması için gerekli bürokratik süreç dün tamamlandı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, tankerin seyrine devam etmesi için römork ve diğer hizmetlerin ödenmesinin yanı sıra römork ve sigortaya ilişkin evrakların tamamlanması gerekiyordu.

Sürecin dün tamamlanmasının ardından tankere seyir izni verildi. Tankerin Yunanistan'ın Pire Limanı'na yönelmesi ve burada tankerden boşaltılan petrolün yeniden tankere aktarılması öngörülüyor.

YUNANİSTAN, TANKERİ ABD'NİN TALEBİ ÜZERİNE ALIKOYMUŞTU

Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine, tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı gerekçesiyle Lana'yı 25 Mayıs'ta alıkoymuştu.

Yunanistan'ın Lana'yı alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Ardından, Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Lana'daki petrolün ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine aktarımı başlamış ancak 1 Haziran'da petrolün transferi, Lana'nın Rus kaptanının uyarısı üzerine güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu.

Rus kaptan, Yunan Sahil Güvenlik birimlerine yaptığı bilgilendirmede, transfer nedeniyle tankerin içinde patlamaya müsait durumun söz konusu olduğunu ve petrolün boşaltılması sebebiyle tankerin dengesinde ciddi sorunlar oluştuğunu belirtmişti.

Yangın çıkmasını önlemeye yönelik tankerdeki inertleme sisteminin çalışması için gemiye yakıt ikmali yapılmasını talep eden kaptan, deniz kirliliğinin önlenmesi ve mürettebatın güvenliği için petrolün transferinin bir süreliğine durdurulmasını istemişti.

Lana isimli tankerin alıkonulması ve petrolünün boşaltılmasına ilişkin karara İran'ın itirazı 8 Haziran'da Eğriboz Temyiz Mahkemesinde değerlendirilmiş, tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararı iptal edilmişti.