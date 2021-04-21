DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye ve İtalya’dan Kadın Girişimcileri Dijital B2B Toplantısıyla Buluşturdu

DFDS Akdeniz İş Birimi desteğiyle, Friuli Venezia Giulia'nın İtalyan Kadın Girişimciler Derneği AIDDA delegasyonu ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER öncülüğünde Türkiye’den ve İtalya’dan yaklaşık 80 kadın girişimci, dijital B2B toplantısında bir araya geldi. Toplantı AIDDA Ulusal Başkanı Antonella Giachetti, Friuli Venezia Giulia Delegasyonu Başkanı Lilli Samer, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Girişimci kadınlar arasında iş birliğini artırmak hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte yiyecek ve içecekten, tekstile ve üretime, turizmden ağırlama ve hizmet sektörüne kadar çeşitli sektörlerden girişimciler buluştu. Etkinlikte 40 farklı İtalyan kadın girişimci ve Türkiye’den de yine 40 kadın girişimci olmak üzere yaklaşık 80 kadın girişimci iş birliği ve yeni fırsatları değerlendirdi.

POST PANDEMİ SÜRECİNİN İNŞASI

Toplantıda bir açılış konuşması yapan AIDDA Ulusal Başkanı Antonella Giachetti, şunları söyledi: "Pandemi sonrası yeniden yapılanma" döneminde, iş birliğimizin tüm çalışanlarımız için yeni ve farklı iş fırsatları getirebileceğine inanıyorum. Kadınlar yeni ve farklı bir post pandemi yeniden yapılanma sürecinin inşasına önemli bir katkı sağlayacaktır.”

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Toplantıda konuşan AIDDA Friuli Venezia Giulia Delegasyonu Başkanı Lilli Samer şöyle konuştu: “Birçok açıdan ekonominin acı çektiği bir dönemdeyiz. Bu etkinlik, sinerji yaratmak ve yönü tersine çevirmek, hatta halihazırda devam eden büyüme ve gelişme süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olabilecek uluslararası iş birlikleri geliştirmek için harika bir fırsat oldu.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, dijital B2B toplantısında şunları söyledi: “Maalesef kadınlar uluslararası ticarette yeterince temsil edilmiyor. Dünyada ihracat yapan her beş işletmeden sadece biri kadınlar tarafından yönetiliyor. Ticarette kadınlar için daha fazla fırsat yaratmak gerekiyor. Bu açıdan kadın girişimci üyelerimiz arasında bu iş yolculuğuna başlamanın heyecanını yaşıyoruz.”

Lilli Samer, toplantıda AIDDA ve KAGİDER arasındaki iş birliğinin kadınların girişimcilikteki rolünü desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmak için güçlü bir taahhüdü temsil ettiğini vurguladı.

YENİ FIRSATLAR

İtalya’da Trieste'de Türkiye ile güçlü ro-ro deniz bağlantıları ile tanınan Avrupa’nın lider lojistik firmalarından Danimarkalı DFDS tarafından desteklenen toplantıda İtalya’dan Türkiye pazarına ve Türkiye pazarından da İtalya’ya yeni ticari ve endüstriyel fırsatlar değerlendirildi.

Dijital B2B toplantısında DFDS Akdeniz İş Birimi’ni temsil eden Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak Türkiye’deki kadın girişimcilerimizin ekonomiye katılımını desteklemek amacıyla KAGİDER ile iş birliği içinde Türkiye’de hayata geçirdiğimiz “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinin sınırlarını genişletmeyi sürdürüyoruz. Bu bağlamda Türkiye’den ve İtalya’dan kadın girişimcileri buluşturduğumuz dijital B2B toplantısının yeni fırsatlar yaratacağına inanıyorum.”

Vira Haber