CNR Avrasya Boat Show 25 Mayıs’ta Denize İniyor

CNR Avrasya Boat Show Denizde, 25-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin en merkezi ve ilk yat limanı olma özelliğini taşıyan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda düzenlenecek. Katılımcı firmalara 2021 yılına dair planladıkları ticaret oranlarını yakalama fırsatı sunan CNR Avrasya Boat Show Denizde, dünyanın en prestijli markalarına ev sahipliği yapacak. Birçok teknenin lansmanlarının da düzenleneceği fuarda ikinci el tekneler de alıcılarla buluşacak.

Denizcilik sektörüne ait tüm araç, aksesuar ve ekipmanların sergileneceği CNR Avrasya Boat Show Denizde 25-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında, fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık ve YATED iş birliğinde hayata geçirilecek.

Siz de, yat, süper yat, mega yat ve yelkenlinin de yer alacağı CNR Avrasya Boat Show Denizde -Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuar ile bu yıl için planladığınız ticaret hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Vira Haber