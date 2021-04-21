Sanmar'ın İnşa Ettiği Römorkör Kanada Yolunda

Sanmar tarafından 2016 yılında inşa edilen ve yeni sahipleri tarafından Seaspan Harrier olarak değiştirilen Boğaçay XI römorkörü 15 Nisan'da Türkiye'den ayrılarak Kanada'ya doğru yol aldı.

Seaspan, 2020'nin sonlarına doğru Boğaçay XI römorkörün Seaspan Raptor adını verdiği kardeş gemisi Bogacay Vlll'i satın almıştı. 2015 yılında inşa edilen kardeşi Seaspan Raptor gibi, başlangıçta Sanmar tarafından kendi filosunda işletildi.

Seaspan Harrier de kardeş gemisi Seaspan Raptor gibi Türkiye'den Vancouver'a 12.500 deniz mili yolculuğunu kendi buharı altında yapıyor.

24,4 mx 11,25 mx 5,7 m ölçülerindeki 312 gt Seaspan Harrier ve Seaspan Raptor, ünlü Kanadalı deniz mimarları Robert Allan Ltd.'nin Sanmar'a özel RAmparts 2400 SX tasarımına dayanan ikiz Z tahrikli, dizel motorlu çekiciler.

Manevra yetenekleri, denizde tutma ve denge performansları ile tanınan Sanmar'ın Boğacay sınıfı römorkörler, denizde giden gemiler için gemi elleçleme görevlerinin performansında maksimum verimlilik için tasarlandı.

İki 2.240kW MTU motoru ve Kongsberg Z-sürücüleri ile güçlendirilen yüksek performanslı römorkörler, 75 tonluk etkileyici bir bariyer çekişi sağlayabilir ve 13 knot maksimum hıza sahip olabilir. Özel CAT C32 dizelin ön tarafındaki kavramalı esnek kaplin yoluyla tahrik edilen bir yangın söndürme pompası, 2,700 m3 / saat kapasiteye sahip.

Güvenli bir çalışma ortamında mürettebat konforunu iyileştirmek için teknelerin tamamında ses yalıtımına özel özen gösterildi. Kaptan ve baş mühendisin kamaraları, yemekhane / salon ve mutfak, tuvalet ve duş ile birlikte güverte üzerinde. Güvertenin altında iki adet çift kişilik kamara, duşlu tuvalet ve çamaşırhane bulunuyor. Yüksek konfor ve kalite standartları, IMO onaylı zemin malzemesini taklit eden tik ağacını içeriyor. Tüm konaklama alanları ısıtmalı, havalandırmalı ve klimalıdır.

MÜŞTERİLERİN GERİ GELMESİ MEMNUNİYET VERİCİ

Teslimata ilişkin değerlendirmede bulunan Sanmar Ticari Direktörü Ruchan Civgin, "Bunlar performans ve verimlilik açısından etkileyici römorkörler. Son derece yüksek tasarım, yapım ve donanım standartlarından yararlanırlar. Uzun yıllardır iyi bir iş ilişkisi içinde olduğumuz Seaspan'daki dostlarımızın bu güçlü modern römorkörleri filolarına eklemelerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bir müşterinin daha fazlası için geri gelmesi her zaman memnuniyet vericidir" diye konuştu.

Kanadalı operatör ayrıca daha önce Sanmar'dan 70 tonluk güçlü ASD römorkörleri Seaspan Kestral, Seaspan Osprey (2012), Seaspan Eagle (2011) ve Seaspan Raven (2010) satın almıştı.

Vira Haber