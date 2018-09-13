DFDS, İskandinavya-Türkiye hattı kurdu!

Bu yılın en büyük satın alma işlemlerinden birini gerçekleştirerek U.N. Ro-Ro’yu bünyesine katan Danimarkalı DFDS, İskandinavya ile Türkiye’yi birbirine bağlayan bir hat kurdu. DFDS’nin başlattığı taşıma hattı İsveç’ten başlayacak, Türkiye’de sona erecek. Intermodal türündeki bu hat ile DFDS, taşıma süresini diğer örneklere göre birkaç gün kısaltacak.

Danimarkalı şirketin resmi sitesinden duyurduğu Intermodal bağlantı hattı İsveç’in Gothenburg kentinden başlayacak. Hat daha sonra önce Belçika’nın Gent kentine, sonra da İtalya’nın Trieste Limanı’na varacak. Ardından Yunanistan’ın Patras kentine ulaşacak olan gemiler sonra da Ege kıyılarından Türkiye’ye varacak Marmara’da; Pendik, Ambarlı’ya, Akdeniz’de ise Mersin’e yönelecek. DFDS’nin belirlediği hatların tamamı Danimarkalı şirkete ait limanlar.

5 yeni rota belirledi

DFDS’nin belirlediği rotalarda ise transit geçişler Gothenburg–Gent–Trieste 4 gün, Gothenburg-Gent–Trieste–Pendik 7 gün, Gothenburg–Gent–Trieste–Ambarlı 8 gün, Gothenburg–Gent–Trieste–Mersin 9 gün, Gothenburg-Gent– Trieste–Patras 5 gün olacak. Danimarkalı DFDS, bu yılın nisan ayında denizden araç ve kargo taşımacılığı yapan U.N. Ro-Ro'yu 950 milyon euro karşılığında satın almıştı. Şirket bu satın almayla Akdeniz'deki varlığını genişletmek istediğini açıklamıştı. Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan U.N. Ro-Ro'da 12 Ro-Ro gemisi bulunuyor.

Üçüncü kez el değiştirdi

Şirket sahibi olduğu Pendik ve Trieste limanları sayesinde Türkiye ile İtalya ve Türkiye ile Fransa arasında 5 Ro-Ro hattı çalıştırıyor. U.N. Ro-Ro’nun 500 çalışanı ve Türk yönetim ekibi görevlerinde kalmaya ve U.N. Ro-Ro gemileri, Türk bayrakları ile seferlerini yapmaya devam edecek.

Türkiye’nin en büyük ro-ro yük operatörü olan U.N. Ro-Ro'nun yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor. Hatırlanacağı üzere U.N. Ro-Ro 2007 yılında en büyük fon şirketlerinden biri olan KKR'ye 910 milyon euro karşılığında satılmıştı. KKR, 2014 yılında U.N. Ro-Ro'yu Esas & Actera konsorsiyumuna sattı. 24 ülkede yer alan 8 bin çalışanı bulunan DFDS’nin ise yıllık geliri 2 milyar euro seviyesinde.

Intermodal taşımacılık bilindiği üzere, taşıma şekilleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir işlem yapmadan birden fazla noktaya yükün birden fazla taşıma modeliyle taşınması yöntemidir. Intermodal taşımacılık kapsamında, ürünlerin treylerden çıkarılmasına gerek olmadan doğrudan bir taşıma modelinden diğerine geçmesini sağlayan özel treylerler kullanılıyor.

Kaynak: Dünya

Vira Haber