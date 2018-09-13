Petrokimya fabrikasında patlama: 6 ölü
Hindistan'da petrokimya fabrikasındaki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
A+A-
Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Umesh Kumar Singh, Uttar Pradeş eyaletinin Bijnor bölgesindeki bir petrokimya fabrikasında işçilerin metan gazı tankerini tamir ettikleri sırada patlama yaşandığını belirtti.
Patlamada 6 işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de ağır yaralandığını ifade eden Singh, kazanın ardından 3 kişiden haber alınamadığını kaydetti.
Kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildiren Singh, olay yerine polisin sevk edildiğini söyledi. Yerel halk, işçilerden tanktaki sızıntıyı gazı boşaltmadan tamir etmelerinin istendiğini ileri sürdü.
Vira Haber
Bu haber toplam 46 defa okunmuştur
Etiketler : Hindistan, patlama, petrokimya, gaz
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.