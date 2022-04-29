DFDS, Londra ile İstanbul Arasında Yeni Bir Demiryolu Hizmeti Başlatıyor

Bu yeni hat ile Londra ve İstanbul arasında eksiksiz bir demiryolu ve denizyolu ulaşımı sağlayan DFDS, Türkiye ve İngiltere arasında 7 gün ile en kısa sefer süresini sunacak.

DFDS'in İngiltere ve Avrupa arasındaki mevcut sefer ağını genişleten bu yeni hat, artan talebe yanıt verecek.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, konu hakkında şunları söyledi: "İngiltere ve Türkiye arasındaki bağları güçlendiren ve ulaşım süresini kısaltan bu yeni demiryolu hattını hizmete sokmaktan mutluluk duyuyoruz.

DFDS'in halihazırda sunduğu kapsamlı sefer ağını büyütüp genişletme stratejimizle de uyumlu olan bu hat, müşterilerimizin, hizmet sağladığımız yerlerde yaşayan kişilerin ve tabii ki işimizin gelişmesine yardımcı olacak.

Akdeniz ve İngiltere'deki denizyolu faaliyetlerimizi yeni bir demiryolu hizmetiyle birleştirerek, Londra ve İstanbul arasındaki açık ara en hızlı bağlantıyı sunuyoruz. Bu hat ayrıca, hizmetlerimize olan güvenin ve müşterilerimizin bağlılığının bir göstergesi."

Seferler, Calais ve Séte arasında karşılıklı olarak haftada iki kez düzenlenecek.

Yeni hat, DFDS'in geçtiğimiz Haziran ayında hizmete giren ve Sheerness'ten Calais'e her seferde 100'den fazla treyler veya konteyner taşıyabilen yeni refakatsiz yük hizmetlerini geliştirmek için yaptığı yatırımların son halkasını oluşturuyor.