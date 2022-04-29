İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde Su Altı Temizliği Yapıldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi ile Bey Denizcilik A.Ş. arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, Fakülte kampüsünün çevresindeki kıyı şeridi yüzeyi ve su altında, Bey Denizcilik A.Ş. personeli 3 dalgıç tarafından 3 gün boyunca deniz kıyısı temizliği yapılarak, deniz diplerine yerleşmiş katı atıklar toplandı.

Çevre kirliliğe karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kıyı ve su altı temizliği etkinliğinde, eko sistemi ve deniz yaşamını olumsuz etkileyen katı atıklar temizlenerek sergilendi.

Su yüzeyi kadar su altı temizliği de önemli!

Deniz ve çevre konusunda farkındalığın artırılmasının da amaçlandığı etkinlikte, deniz ve çevresinin temiz tutulmasına ilişkin bilinç oluşturmak ve özellikle geleceğin denizcileri olan öğrencilerin duyarlılıklarını artırmak için önemli bir adım atıldı.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, geçtiğimiz zamanlarda özellikle Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilaj kirliliğine rastlanılması, su altı temizliğinin önemi ve gerekliliğini gösterdi.