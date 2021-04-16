DFDS, Nürnberg-Trieste Demiryolu Bağlantı Hattını Yeni Haftalık Gidiş-Dönüş Seferlerle Güçlendiriyor

DFDS Akdeniz İş Birimi, intermodal alt yapısını genişletmeye devam ederken, geçtiğimiz sonbahar döneminde Çobantur Boltas iş birliği ile hizmete giren Nürnberg- Trieste demiryolu bağlantısını haftalık programına eklediği 2. gidiş – dönüş seferiyle güçlendiriyor.

Sürdürülebilir tedarik zinciri hizmetlerine güç katan DFDS, tren bağlantılarına eklenen seferlere 11 Nisan 2021 tarihinde start verdi. DFDS ‘in, primeRail Gmbh ile ortak girişimi olan intermodal yetkinlik merkezinin ilk çözümü olan yeni hat, seferlerini de artıyor. Yeni seferler sayesinde Türkiye’den yüklenen treyler ve römorklar, lojistik hizmetinin daha da önem kazandığı pandemi döneminde Avrupa’daki alıcılarına çevreye dost ve en hızlı şekilde ulaşıyor.

Program*

Trieste/Nürnberg Perşembe ve Pazar.

Nürnberg/Trieste Salı ve Cuma

*Sefer saatleri için lütfen DFDS İstanbul ofisiyle görüşebilirsiniz.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann Nürnberg-Trieste bağlantısına eklenen yeni seferlerle ilgili olarak şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi, hali hazırda güçlü olan intermodal alt yapısını güç katmayı sürdürmektedir. "Yeni hattımız primeRail Gmbh ile ortak girişimimiz olan intermodal yetkinlik merkezimizin ilk çözümüdür. Sağladığımız hizmetleri yeni seferlerle güçlendirdiğimiz için mutluyuz."

Vira Haber