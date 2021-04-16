Halikarnas Balıkçısı 131.Doğum Yıl Dönümünde Anılıyor

Bodrum Deniz Müzesi’nde, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, BODER Yönetim Kurulu Üyesi Itır Köylü, Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, emekli diplomat ve çevreci Metin Erdoğan ve az sayıda davetlinin yer aldığı basın duyurusuyla Balıkçı’yı anma etkinlikleri başladı.

Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda UNESCO başvurusu hakkında detaylı bilgi veren Metin Erdoğan, “Halikarnas Balıkçısı özellikle bu dönemde bizim için çok önemli bir şahsiyet. Bodrum’un markası ve Bodrum’u dünyaya tanıtan insan. Bu çapta bir insanın dünyada mutlaka tanınması lazım. Biz sayın Başkanla yaklaşık 2 yıl önce, Halikarnas Balıkçısı’nı dünyaya tanıtabilmek için ne yapabiliriz diye kendi aramızda konuştuk. Halikarnas Balıkçısı’nın UNESCO tarafından anılmasını sağlarsak, uluslararası arenada onun tanınmasını sağlayacağız. UNESCO, evrensel kişileri, önemli insanları, dünya kültürüne katkıda bulunmuş şahsiyetleri, kendi listesine alarak onlar için anma programı, kutlama programı ve etkinlikler düzenliyor. UNESCO’nun bir kriteri var. Bu şahsiyetlerin anma programlarına alınması için, ellinci veya yüzüncü ölüm ya da doğum yıl dönümleri katlarında olması gerekli. Halikarnas Balıkçısı’nın 50. ölüm yıl dönümü 2023 yılına denk geliyor. 2023’ün bizim için bir önemi de Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Biz bu dosyayı başarıyla yürütebilirsek, 2023’de Bodrum’da hem Cumhuriyet’i kutlayacağız hem de Halikarnas Balıkçısı’nın doğaya olan katkısını ve Bodrum’a verdiği emeklerini uluslararası alanda konuşacağız. Bir diğer arzu ettiğimiz konulardan birisi de Halikarnas Balıkçısı’nın çok sevdiği kelime olan “Merhaba”. Onun doğum günü olan 17 Nisan’ı Dünya Merhaba Günü ilan etmek. Bu konuyu da Sayın Başkan Ahmet Aras ile konuşmuştuk. İnşallah bunu da başaracağız” diye konuştu.

Halikarnas Balıkçısı’nın diktiği okaliptüs ağacının altında bu toplantıyı gerçekleştirdikleri için heyecanlı ve gururlu olduklarını söyleyen Başkan Aras; “Halikarnas Balıkçısı’nı anma etkinlikleri kapsamında bu yıl yaptığımız girişimlerden bir tanesi de anma etkinlikleri için özel bir baskı. Bu Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün kitabının baskısıdır. Mavi Sürgün Oratoryosu da planlamıştık ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştiremedik. İnşallah onu da Bodrum ile buluşturacağız. Ayrıca yıllardır Halikarnas Balıkçısı’nı anma etkinliklerini yürüten Halikarnas Balıkçısı Forumu vardır. Bu çalışmalar bu forumun attığı temeller üzerine yürütülüyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da beraber hareket edeceğiz” dedi.

HALİKARNAS BALIKÇISI BODRUM BELGELİĞİ

Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’u ilk gördüğü yere bir seyir terası yaptıklarını ifade eden Başkan Aras, “Orada da yarın bir açılışımız olacak. Yine aynı şekilde şu anda Türkkuyusu Caddesi’nde belediye binamızın karşısında kalan Bodrum’un karakteristik binalarımızdan bir tanesini de ‘Halikarnas Balıkçısı Bodrum Belgeliği’ olarak çok yakın bir zamanda faaliyete sokuyoruz. Halikarnas Balıkçısı Bodrum Belgeliği’nde, Bodrum’la ilgili ezelden ebede bütün basılı, yazılı ve görsel kaynaklar yer alacak. Belediyemizde Deniz Özbaş arkadaşımızın derlediği “Halikarnas’a Yolculuk: Can’a Öyküler” kitabımız var. Bunu da Bodrumlu çocuklarımızla buluşturacağız. Baskılar tamamlandı, yakında dağıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Başkan Aras, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 2023 yılındaki 50. ölüm yıl dönümünün UNESCO tarafından anılması için hazırlanan başvuru metni ile, odalar ve STK’ların başvuruyu destekleme amaçlı hazırladığı referans mektubunu kamuoyuyla paylaştı. Ardından imza töreni gerçekleştirildi. Bu sürece halkın da katılımlarının önemli olduğunu belirtilirken, başvuruya destek vermek isteyen vatandaşlar, Bodrum Deniz Müzesi’ne giderek imza verebilecek.

İmza töreninin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi ve Bayrak Müzesi Müdürü Ömer Durmaz’ın ‘Bab-ı Ali Ressamı Cevat Şakir’ sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ömer Durmaz’ın sunumuyla, Babıali’deki ilk mesleği basın-yayın ressamlığı olan Kabaağaçlı’nın çizer yönü anlatıldı.

Etkinlikler, Kumbahçe Mahallesi’nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Esra Sağlık tarafından yapılan Cevat Şakir Kabaağaçlı heykelinin açılışıyla devam etti.

BODRUM’UN BALIKÇISI CEVAT ŞAKİR İÇİN 16 NİSAN GÜNÜ DE BİRTAKIM ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

16 Nisan Cuma saat 13.00’de, Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Yokuşbaşı Mevkii’ndeki ‘Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası’ açılışı gerçekleştirilecek.

Saatler 15:00’i gösterdiğinde ise Bodrum Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nden Belediye Youtube ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak olan söyleşi, şiir ve müzik dinletisi programı düzenlenecek. Gani Müjde’nin moderatörlüğünü üstleneceği ‘Halikarnas Balıkçısı’ söyleşisinin konukları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ömer Durmaz, Ataol Behramoğlu, Hatice Yücel ve Hatice Orman olacak. Söyleşi programının hemen ardından saat 17.00’de ise Şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin, şiir ve müzik dinletileriyle izleyicilerin karşısında olacak.

Kaynak: Bodrumca