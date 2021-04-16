Türk Loydu 2020 Çalışma Raporunu Yayınladı!

Kuruluş amacı Türkiye'de gemi sınıflandırma ve belgelendirme olan, bunun yanı sıra başka alanlardaki standartlarda da belgelendirme, klaslama ve denetimler yapan Türk Loydu Vakfı 2020 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyet, başarı ve etkinliklerin yer aldığı 2020 yılı Çalışma Raporunu yayınladı.

Türk Loydu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Türkiye ve dünya için zor geçen bir yılın ardından, Türk Loydu olarak çalışmalarımızı başarı ile sürdürmenin ve 2020 yılını hedeflerimizin de üstünde kapatmanın haklı gururunu yaşıyoruz.



Türk Loydu olarak, 2020 yılını hem yürüttüğümüz tüm projeleri en iyi şekilde devam ettirerek hem de hizmet kapsamımıza Türk Loydu’na ivme katacak yeni ürünler ekleyerek, başarı ile tamamladık. Zor bir yılın ardından, 2021 yılında hizmet verdiğimiz tüm alanlarda başarılı olacağımıza yürekten inanıyor, sahip olduğumuz bilgi birikimimiz, güçlü insan kaynağımız ve yüksek motivasyonumuzla gelecek döneme umutla bakıyoruz.



2020 yılında Türk Loydu hizmetlerinin gelişerek devam etmesi için büyük bir özveri ile çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Türk Loydu’na duydukları sonsuz güven ile bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, 2021 yılının hepimize başarılar getirmesini diliyoruz.''

Türk Loydu 2020 Çalışma Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Vira Haber