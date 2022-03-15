DFDS / primeRail, Sete'den Köln'e Yeni Tren Hizmetleriyle Intermodal Tekliflerini Genişletiyor

DFDS / primeRail, Sete'den Köln'e yeni bir demiryolu hizmeti başlatarak şirketin intermodal operasyonlarını daha da geliştiriyor. Şirket yakın gelecekte 3 gidiş-dönüş sefer düzenlemeyi planlıyor. DFDS / primeRail, DFDS müşterilerine Türkiye'den Köln'e alternatif bir rota ile İspanya ve Fransa'dan yeni bir kıta hattı sağlayacak.

Hat, Sete'de başlayacak ve DFDS'nin Sete'yi bir ulaşım merkezi yapma stratejisini ortaya koyacak. DFDS, Türkiye'yi İngiltere'ye bağlayacak bir teklifle Sete'den Calais'e yeni bir hat da başlatacak.

primeRail Gmbh CEO’su Patrick Zilles yeni hatla ilgili olarak ilgili şöyle konuştu: “DFDS Akdeniz İş Birimi’nin yeni demiryolu hizmeti, DFDS'nin Türkiye'deki müşterilerine Türkiye'den Köln'e ulaşım için alternatif bir çözüm sunacak. Ayrıca Sete'den Calais'e yeni bir hat açmayı ve Türkiye'yi İngiltere’ye bağlamak için yeni bir çözüm sunmayı planlıyoruz."