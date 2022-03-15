TCG Anadolu Komutan Botu Teslim Edildi

Geçtiğimiz günlerde Türk bayrağı çekilen ve ilk deneme seyirine çıkan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak TCG Anadolu’nun komutan botu deneme seyirinde görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, komutan botu Gepa Fiberglass tarafından milli olanaklarla inşa edildi.

Gepa Fiberglass Genel Koordinatörü Barbaros Onur, “Ülkemizin denizlerdeki caydırıcılığı için son derece önemli olan bu projede GEPA Fiberglass olarak yer aldığımız için gurur duyuyoruz” dedi.