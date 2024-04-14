DFDS Türkiye'deki Lojistik Ağını Genişletiyor

Satın alma işleminin, AB birleşme kontrol onayı alınmasını takiben 2024'ün 4. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

DFDS, Avrupa'nın 10 ülkesinde bulunan ofisleri ve tesisleriyle Türkiye ile Avrupa arasında yük taşımacılığı yapan Ekol Lojistik'in uluslararası iş kolunu satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ekol Lojistik’in uluslararası taşımacılık iş kolunun 3700 çalışanı bulunuyor ve şirket 2023 yılında 470 milyon euro (3.5 milyar DKK) gelir elde etti. Alım bedeli ise 260 milyon euro (1.9 milyar DKK) olarak gerçekleşti.

DFDS bu satın almayla Akdeniz’deki mevcut Ro-Ro hatlarına kara yolu taşımacılığını ekleyerek, DFDS’in Kuzey Avrupa’da uyguladığı ve verimliliği kanıtlanmış deniz yolu-kara yolu iş modelini bölgeyi kapsayacak şekilde yaygınlaştırıyor. Ayrıca, DFDS'in lojistik ağı da Avrupa çapında genişletiliyor.

DFDS CEO’su Torben Carlsen, konu hakkında şunları söyledi: “Bu satın alma, DFDS için mükemmel bir stratejik eşleşme. Kara, deniz ve demir yolu kombinasyonlarını kullanarak büyük hacimli römorkları güvenilir ve verimli bir biçimde taşımak bizim ana işimiz. Bunun yanı sıra, tedarik zincirlerinin yakın pazarlara yönelmesiyle, Türkiye’nin Avrupa için üretim merkezi rolünün gelecekte daha da güçleneceğini düşünüyoruz.”

Ekol Lojistik'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ise “Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık ağı ile tüm yetenekli ve özverili çalışanlarının, uzun süredir iş ortağımız olan DFDS ile yeni bir döneme başlayacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu gelişme, Türkiye ile Avrupa arasındaki taşımacılık altyapısını daha verimli hale getirecek ve Türkiye'nin üretim merkezi olarak çekiciliğini daha da artıracak potansiyele sahip” dedi.

Türkiye-Avrupa taşımacılık pazarının, tedarik zincirlerinin Avrupa yakınlarına çekilmesinin verdiği destekle 2028 yılına kadar yıllık ortalama %14 büyümesi bekleniyor.

Ekol Lojistik’in uluslararası taşımacılık ağının da eklenmesiyle DFDS, Türk firmalarına ve Türkiye’de üretim veya montaj tesisleri bulunan Avrupalı ve global üreticilere dağıtım hizmetleri ve depolama da dahil olmak üzere, Türkiye ile Avrupa arasında uçtan uca taşımacılık çözümleri sunabilecek.

Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık iş kolu, 2023 yılında 470 milyon euro (3.5 milyar DKK) gelir elde etti. FVÖK marjı ise, 2022’de %4,8’den %2,5’e geriledi. FAVÖK marjını, 2027 yılına kadar %5 civarına çıkarmayı hedefleyen bir iş ve entegrasyon planı mevcut.

AB birleşme kontrol onayı alınması ve sözleşme koşullarına bağlı olarak, satın alma işleminin 2024'ün 4. çeyreğinin başlarında tamamlanması bekleniyor. 28 Temmuz 2023'te işlemin Türkiye Rekabet Kurumu tarafından onaylandığı bildirilmişti.

Vira Haber