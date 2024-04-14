İlker Meşe’den ‘YDO’lu Armatörler’i Anlatan Kitap

İlker Meşe’nin ‘YDO’lu Armatörler’ ismini verdiği kitabının 1.cildi 1913-1969 yılları mezunlarından armatör olanları kapsıyor. Kitabın 2.cildi ise 1969-1981 yıllarını kapsayacak, üzerinde çalışmaları devam ediliyor.

İlker Meşe’nin “YDO ruhunun manifestosu” olarak andığı bu serinin 1.cildini şu adresten temin edebilirsiniz:

[email protected]

[email protected]

0 216 593 27 40

0 216 593 27 41