DFDS ve KAGİDER Kadın Girişimcilerin Ürünlerini Ücretsiz Taşıyacak

Kadınların yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedefleyen projede, kadın üreticilerin ürünleri, DFDS’nin Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında Avrupa’ya ulaştırılacak.

DENİZCİLİK ve lojistik sektörünün lider şirketlerinden DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte iş kadınlarına yönelik “Kadın için Taşıyoruz” kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, girişimci kadınların ürettiği ürünler, DFDS tarafından 1 yıl boyunca ücretsiz olarak taşınacak. Projenin tanıtımı 3 Temmuz 2020 tarihinde KAGİDER Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu ve KAGİDER yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadınların iş hayatına katılımını teşvik edip toplumsal hayatta daha fazla ön planda olmalarını ve yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedefleyen projede, kadın üreticilerin ürünleri, DFDS tarafından Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz taşınacak. Söz konusu proje, gemi ve tren hatlarında geçerli olacak. Toplantıda girişimcilere yönelik bu desteğin özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında çok daha büyük bir önem kazandığı vurgulandı.

‘KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN GERİYE GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “COVID-19 pandemisinin ekonomik sonuçları kadınları erkeklerden daha fazla etkiledi. Türkiye’de kadın girişimcilik oranı %11, ihracatçıların ise sadece %7, kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı istediğimiz hedefin çok gerisinde ve salgınla birlikte daha geriye gitmesine izin veremeyiz; aksine, kadınların ekonomik kazanımları korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu noktada kadın girişimcilere verilecek her türlü destek hayati nitelik taşıyor. Çünkü kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahiptir.”

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: “KAGİDER ve DFDS Akdeniz İş Birimi’nin ortak projesi böyle bir ortamda kadın ihracatçılara önemli bir destek sağlayacak. DFDS’nin ücretsiz taşıma hizmeti kadın

girişimcilerinin küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağlayarak dış pazarlara erişim sağlamalarına yardımcı olacak. Bu projenin gerçekleşmesine yaptıkları katkılar ve sağladıkları destek nedeni ile DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffman’a, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu’ya ve tüm DFDS ekibine teşekkür ediyorum.”

LARS HOFFMANN: “GELECEK 10 YILDA TÜRKİYE’NİN İHRACATINA KADINLAR DAMGA VURACAK”

Kadınların iş hayatında çok önemli başarılara imza attığını belirten DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Kadın için Taşıyoruz” projesi ile bu başarıları daha da yukarılara taşımayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: “DFDS, Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri olarak 20’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Hali hazırda Avrupa’nın en büyük ekonomilerine Türkiye’den yapılan kara nakliyesinin yaklaşık yarısını biz gerçekleştiriyoruz. Yıllık 2.1 milyar Euro seviyesindeki gelirimiz ve sahip olduğumuz son derece güçlü ağla, sektör lideri konumundayız. Şimdi bu gücümüzü girişimci kadınların hizmetine sunarak, zaman zaman karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı ve onları daha büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyoruz. Kadınlara iş hayatında fırsat eşitliğinin sunulması, Türkiye’nin geleceğe daha güvenli bakmasını da sağlayacaktır. Gelecek 10 yılda Türkiye’nin ihracatına kadınlar damga vuracak. Biz de DFDS olarak kadının hem iş hayatında hem de sosyal hayatta daha da güçlü olarak yer almasını destekliyoruz.”

FUAT PAMUKÇU: “50 KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK VERİLECEK”

Dijital basın toplantısında proje hakkında bilgi veren DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu da şöyle dedi: “Proje kapsamında 50 kadın girişimciye, girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği sunulacak. ‘Kadın için Taşıyoruz’ programından faydalanacak olan kadın girişimciler, KAGİDER ve DFDS tarafından belirlenecek. Kadınların ekonomik hayata daha fazla dahil olması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra demokratik gelişim açısından da büyük önem taşıyor. Bu önemli projeyi, girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen ve bu konuda ciddi projeleri hayata geçiren sivil toplum kuruluşu olan KAGİDER ile birlikte uygulamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

DFDS, kurduğu altyapı ile, halihazırda Avrupa’nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerine yapılan kara nakliyesinin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. DFDS Akdeniz İş Birimi, İstanbul Pendik, Yalova ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin üç farklı noktasından 14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi aşan gemi kapasitesiyle İtalya, Yunanistan ve Fransa’ya seferler düzenlemeyi sürdürüyor. DFDS Akdeniz İş Birimi bu gücünü KAGİDER ile birlikte girişimci kadınların hizmetine sunarak onların Türkiye’nin ihracatına katkılarını artırmalarına destek olacak.

Proje kapsamında KAGİDER ve DFDS tarafından belirlenecek 50 kadın girişimciye, girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği sunulacak. İş ortaklarının katkılarıyla Türkiye’nin farklı noktalarından DFDS’in yurtiçinde faaliyet gösterdiği limanlara ücretsiz taşınacak olan yükler önce deniz yoluyla İtalya ve Fransa’ya, ardından Avrupa’nın herhangi bir noktasına DFDS intermodal hatları ile ücretsiz ulaştırılacak.

DFDS AKADEMİ İLE KADIN GİRİŞİMCİLERE FARKLI ALANLARDA EĞİTİMLER

DFDS Akademi İş Birimi, aynı zamanda dijital platformu DFDS Akademi üzerinden çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde kadın girişimcilere farklı alanlarda uzman konuklarla eğitim seminerleri başlattı.

Platform, 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen webinarda da KAGİDER iş birliği ile Türkiye’den kadın girişimcilerle AIDDA üyesi İtalyan kadın girişimcileri buluşturdu. Buluşmada KAGİDER ve AIDDA arasında dijital ortamda bir iyi niyet protokolü de imzalandı. AIDDA ve KAGİDER arasında dijital ortamda imzalanan sanal iş birliği anlaşması özellikle pandemi sürecinin yarattığı olumsuz ekonomik sonuçları aşmak ve yeni normale geçişi hızlandırmak için gerçekleştirildi. Bu doğrultuda kadın girişimcilere yönelik eğitim seminerleri ilk olarak sunulan dijital pazarlama eğitiminin ardından dış ticaret, finans ve teknoloji gibi birçok farklı konuda uzman isimler liderliğinde devam ediyor.

Vira Haber