Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını İhracat Artışı ile Taçlandırdı

GYHİB Başkanı Cem Seven, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını büyük bir coşku ve heyecan ile kutladık. Ardından gelen İhracat rakamlarımızdaki artış ile de çifte bayram yaşıyoruz” dedi.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranda arttıran sektörlerinin başında gelen Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,8 oranında artışla 88 milyon 349 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Sektör, Haziran’da Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranlı arttıran sektörlerinin arasında oldu.

YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 1,9’LUK İHRACAT ARTIŞI

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 oranında ihracat artışı ile 500 milyon 575 bin dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, belirtilen dönemde en fazla ihracatı 122 milyon 400 bin dolar ile Norveç’e gerçekleştirirken, ikinciliği 50 milyon 893 bin dolar ile Lüksemburg, üçüncülüğü 41 milyon 544 bin dolar ile Malta, dördüncülüğü 38 milyon 481 bin dolar ile Kanada, beşinciliği ise 33 milyon 12 bin dolar ile Marshall Adaları aldı.

SEVEN: “ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ”

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını büyük bir coşku ve heyecan ile kutladık. Ardından gelen ihracat rakamlarımızdaki artış ile de çifte bayram yaşıyoruz” dedi.

GYHİB Başkanı Seven, 2020 yılının ilk aylarında ihracat artış rekorları kıran sektörün, Covid-19 salgını döneminde seyahat kısıtlamalarından kaynaklı, inşa edilmiş gemi ve yatların teslim edilmemesi sebebi ile mart ve nisan ayında ihracatta duraklamalar yaşadığını belirterek, “Birliğimizin çalışmaları ile salgın döneminde alınan özel izinler sayesinde yabancı yetkililer Türkiye’ye gelebildi. Ardından gemiler sahiplerine teslim edilebildi. Böylece mayıs ve haziran aylarında sektör ihracatı yeniden yükselişe geçti” dedi.

“İHRACATÇILARIMIZ ÜRETİME VE İHRACATA ARA VERMEDEN DEVAM ETTİ”

Seven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan büyük olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız, üretime ve ihracata ara vermeden devam etti ve birçok sektörün büyük kayıplar yaşadığı bu dönemi ihracat artışı ile tamamlamayı başardı”.

GYHİB Başkanı Cem Seven, sektörün Denizcilik ve Kabotaj Bayramını da kutlayarak, şunları söyledi:” Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizin bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunan tüm kurmaylarını rahmetle anarak, tüm sektör paydaşlarımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum. Şartlar ne olursa olsun, üretime devam ederek sektör ihracatımıza olumlu katkılar sunan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, sektörümüz adına başarı hikayelerinin daim olmasını diliyorum.”

Vira Haber