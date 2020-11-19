DFDS Ve KAGİDER’in Birlikte Başlattığı “Kadın İçin Taşıyoruz” Projesine 108 Kadın Girişimci Başvurdu

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte başlattığı “Kadın için Taşıyoruz” projesine başvurular sonuçlandı. DFDS proje kapsamında, belirlenen 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek. Kadınların yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedefleyen projede, kadın üreticilerin ürünleri, DFDS’nin Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında Avrupa’ya ulaştırılacak.

Denizcilik ve lojistik sektörünün lider şirketlerinden DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) birlikte iş kadınlarına yönelik başlattıkları “Kadın için Taşıyoruz” kurumsal sosyal sorumluluk projesinde başvurular sonuçlandı. Projeye Türkiye’nin farklı illerinden 108 kadın girişimci başvurdu. Değerlendirmelerde kriterleri karşılayan 50 kadın girişimcinin başvurusunu olumlu değerlendirildi. Buna ilave olarak 18 kadın girişimcinin başvuruları da yedek listeye alındı.

Kadın İçin Taşıyoruz projesi ile, kadınların iş hayatına katılımını teşvik edip toplumsal hayatta daha fazla katılmalarını teşvik etmek ve yaptıkları ihracata katkıda bulunmak hedefleniyor. DFDS, proje kapsamında, 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek. 6 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerini Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşımaya başladık. Ürünler, DFDS tarafından Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz taşınacak. Söz konusu proje, gemi ve tren hatlarında geçerli olacak. Toplantıda girişimcilere yönelik bu desteğin özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında çok daha büyük bir önem kazandığı vurgulandı.

EMİNE ERDEM: ‘KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN GERİYE GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “COVID-19 pandemisi ekonomik sonuçlarıyla kadınları erkeklerden daha fazla etkiledi. Türkiye’dekadın girişimcilik oranı haziran ayında %13 görünüyor, ihracatçıların oranı ise sadece %7 bu tabloya baktığımızda kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı hala istediğimiz hedefin çok gerisinde kalıyorsalgınla birlikte yaşanan süreçte daha geriye gitmesine izin veremeyiz; aksine, kadınların ekonomik kazanımları korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu noktada kadın girişimcilere verilecek her türlü destek hayati nitelik taşıyor. Çünkü kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahiptir.”

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: “KAGİDER ve DFDS Akdeniz İş Birimi’nin ortak projesi böyle bir ortamda kadın ihracatçılara önemli bir destek sağlayacak. DFDS’nin ücretsiz taşıma hizmeti kadın girişimcilerinin küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağlayarak dış pazarlara erişim sağlamalarına yardımcı olacak.”

LARS HOFFMANN: “GELECEK 10 YILDA TÜRKİYE’NİN İHRACATINA KADINLAR DAMGA VURACAK”

Kadınların iş hayatında çok önemli başarılara imza attığını belirten DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Kadın için Taşıyoruz” projesi ile bu başarıları daha yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirtti: “DFDS, Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri olarak 20’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Halihazırda Avrupa’nın en büyük ekonomilerine Türkiye’den yapılan kara nakliyesinin yaklaşık yarısını biz gerçekleştiriyoruz. Yıllık 2.1 milyar Euro seviyesindeki gelirimiz ve sahip olduğumuz son derece güçlü ağla, sektör lideri konumundayız. Şimdi bu gücümüzü girişimci kadınların hizmetine sunarak, zaman zaman karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı ve onları daha büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyoruz. Kadınlara iş hayatında fırsat eşitliğinin sunulması, Türkiye’nin geleceğe daha güvenli bakmasını da sağlayacaktır. Gelecek 10 yılda Türkiye’nin ihracatına kadınlar damga vuracak.”

FUAT PAMUKÇU: “50 KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK VERİLECEK”

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu da şunları söyledi: “Kadın için Taşıyoruz’ programından faydalanacak olan kadın girişimcileri, 108 başvuru arasından KAGİDER ve DFDS olarak birlikte değerlendirdik. Seçilen 50 kadın girişimciye, girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği sunacağız. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Aydın, Muğla, Yalova gibi farklı illerden başvuran girişimciler oldu. Tekstil, gıda, ev dekorasyonu gibi Türkiye’nin ana ihracat sektörlerinden başvuruların yanı sıra teknolojik ürünler ile COVID-19 pandemisi ile mücadeleye katkı sağlayan kadın girişimciler de var. Kadın girişimcilerin Türkiye’de ürettikleri bu ürünleri, Avrupa’ya ulaştırmalarında rolümüz olduğu ve onlara rekabetçi fiyat avantajı sağladığımız için mutluyuz.”

DFDS, kurduğu altyapı ile, halihazırda Avrupa’nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerine yapılan kara nakliyesinin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. DFDS Akdeniz İş Birimi, İstanbul Pendik, Yalova ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin üç farklı noktasından 14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi aşan gemi kapasitesiyle İtalya, Yunanistan ve Fransa’ya seferler düzenlemeyi sürdürüyor. DFDS Akdeniz İş Birimi bu gücünü KAGİDER ile birlikte girişimci kadınların hizmetine sunarak onların Türkiye’nin ihracatına katkılarını artırmalarına destek olacak.

Kadın İçin Taşıyoruz projesi aynı zamanda lojistik sektörü temsilcilerinin de güç birliği yapmasını sağladı. Projede tamamlayıcı rol üstlenen 21 lojistik şirketi ile Mardin’den İzmir’e Türkiye’nin hemen her bölgesinden kadınların ürünleri, Avrupa’ya taşınabilecek. ABC Lojistik, Alişan Lojistik, Ares Lojistik, BKM Lojistik, Borusan Lojistik, Çobantur Boltas, Deneks, Denko Lojistik, Ekol Lojistik, Eyüp Lojistik, Galata Taşımacılık, Globelink, Hellmann, Hüner Lojistik, Mars Lojistik, Reysaş Lojistik, Sağlık Lojistik, Sarp Intermodal, Sultantur,Transtaş, VİP Transport projedeki tamamlayıcı lojistik çözüm ortaklarımız olarak destek veriyor.

İş ortaklarının katkılarıyla Türkiye’nin farklı noktalarından DFDS’in yurtiçinde faaliyet gösterdiği limanlara ücretsiz taşınacak olan yükler önce deniz yoluyla İtalya ve Fransa’ya, ardından Avrupa’nın herhangi bir noktasına DFDS intermodal hatları ile ücretsiz ulaştırılacak.

Öte yandan DFDS Akdeniz İş Birimi yeni yarı kapanma döneminde proje kapsamında KAGİDER iş birliği ile AIDDA üyesi İtalyan kadın girişimcilerle Türkiye’den kadın girişimcileri yeni iş fırsatları yaratmaları hedefiyle toplantılarla bir araya getirecek. DFDS faaliyette olduğu diğer Avrupa ülkelerindeki kadın girişimcilerle de Türkiye’deki kadın girişimcileri bir araya getirerek projenin kapsamını genişletmeyi planlıyor. DFDS’nin dijital platformu DFDS Akademi, yaz başında düzenlediği bir webinarda da Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile Türkiye’den kadın girişimcilerle AIDDA üyesi İtalyan kadın girişimcileri buluşturmuştu. Buluşmada KAGİDER ve AIDDA arasında iyi niyet protokolü de imzalanmıştı.

Vira Haber