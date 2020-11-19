Maersk, Tahtını MSC’ye Devredebilir

Geçtiğimiz çeyrek yüzyılda dünyanın en büyük konteyner hattı olan Maersk, kısa süre sonra küresel yük taşımacılığı sıralaması listesindeki en üst sıradaki yerini ittifak ortağı MSC'ye kaptırabilir.

Lojiport'tan Selçuk Onur'un haberine göre MSC, son haftalarda ikinci el tonaj piyasasında oldukça aktif ve 23.000 TEU'luk bir seri için büyük bir siparişin zirvesinde olduğu yönünde yaygın olarak ihbar ediliyor.

Kopenhag merkezli Sea-Intelligence'daki analistler, Pazar günü yayınlanan bir raporda, MSC'nin yakında dünyanın en büyük konteyner operatörü Maersk'i geçebileceğini öne sürdü.

Şu anda Maersk, MSC'den% 6 daha büyük ve Sea-Intelligence'a göre, bilinen sipariş defterleriyle bu oran kademeli olarak % 4'e düşecekken, Alphaliner verileri küresel pazar payı açısından şu anda sadece 0,9'luk bir pazar payı olduğunu gösteriyor.

Maersk’ün çeyrek asırdır sahip olduğu 1. sıradaki yerini kaybetmenin, Kopenhag'da duygusal bir etki yaratacağı ifade edildi.

MSC, 2004 yılında dünyanın en büyük ikinci taşıyıcısı oldu ve o zamandan beri, o ve Maersk küresel sıralama tablosunun en üstünde yer almaya devam etti.

Geçtiğimiz haftalarda MSC, filosuna ikinci el tonaj ekleyerek son derece aktif bir şekilde hareket etti ve filosunun çoğu önceden charter hattına verildi. Tüm anlaşmalar onaylanırsa, MSC’nin sahip olduğu filo 204 gemiye ulaşacak.

Eski Maersk COO'su Soren Toft da, bu ay MSC'de CEO olarak göreve başlayacak.

Vira Haber