DFDS’ye önemli atama

Denizcilik ve lojistik alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Önder Ulaş Başboğa, son olarak Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği’nde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Önder Ulaş Başboğa, lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra, 2006-2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. 2010 yılında ise Doğuş Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimi sırasında 1 yıl Endüstri Mühendisliği eğitimi alarak Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında doktorasına devam etmiştir.

Satış Operasyonları Uzmanı olarak çalışmaya başladığı Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği’nde yıllar içinde Satış Operasyonları Müdürlüğü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Önder Ulaş Başboğa, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

DFDS Hakkında:

Yıllık 2 milyar Euro'nun üzerinde gelir elde eden DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. 8.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 8.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

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