Denizci öğrenciler, 4 günde gemi manevrasını öğrendiler

Denizci Öğrenciler Derneği ve Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği'nin birlikte düzenlediği ve 4 gün süren "Gemi Manevrası Temel Eğitimi" 18-19-20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği merkezinde gerçekleşti.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kpt. Muhammer ARSLANTÜRK, Başkan Yardımcısı Kpt. İsmail Hakkı BAŞOĞLU, Genel Sekreter Kpt. Gürhan AKTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kpt. Sedat PERİŞANOĞLU, Kpt. Burak KARANLIK, Kpt. A. Ozan KÖSEOĞLU ve Kpt. Turgut TURAN tarafından verilen eğitimlere DÖDER üyelerinin ilgisi yoğun oldu.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu eğitime katılan denizci öğrencilere dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından katılım sertifikaları verildi. Eğitimden memnun kaldığını, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği'nin kapılarını DÖDER'e açtığı için çok minnettar olduklarını belirten Denizci Öğrenciler Derneği Başkanı Onur Yıldız: "Bu imkanı bizlere sunan başta Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kpt. Muhammer ARSLANTÜRK olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kpt. Muhammer ARSLANTÜRK ise "Türkiye'de ilk olan 4 günlük bu eğitim çok başarılı bir çalışma olmuştur. Bu projeye katkıda bulunmamızı sağlayan başta DÖDER Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere, tüm Yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Gemilere geldiğimizde bizleri ilk karşılayacak olan zabit adaylarımıza DÖDER ile yapacağımız işbirliği ile kılavuz kaptan transfer eğitimlerini de vermek istiyoruz " dedi.

Vira Haber