Mülteciler Adalara Ulaştı
Türkiye'nin göçmenleri Avrupa'ya gitmelerine izin vereceğini duyurmasından sonra, yola çıkan göçmenler, Yunan topraklarına adım bastı.
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Suriye'nin İdlib şehrinde dün gece rejim kuvvetleri tarafınca yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuştu.
Bu hain saldırı sonrasında Türkiye, Avrupa'nın kapılarını misafir kabul ettiği mültecilere açtı.
İLK MÜLTECİ GRUP MİDİLLİ'DE
Kapıların açılmasının ardından gece saatlerinde kapıların açılacağından haberdar olan mülteciler akın akın Avrupa'ya ulaşmak amacıyla Yunanistan'a doğru yola çıkmıştı.
Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan 15 mülteci, şişme bot vasıtası ile Yunanistan'ın Midilli adasına geldi.
Vira Haber
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