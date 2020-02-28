Rus Gemileri Akdeniz’e İnecek
Rusya’ya ait iki firkateyn, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş yaparak Akdeniz’deki Rus donanmasına katılacak.
Rus Karadeniz Filosu Sözcüsü Yarbay Aleksey Rulyov, yaptığı açıklamada filoya ait iki firkateynin Karadeniz’den Akdeniz yönüne İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş gerçekleştirerek Rus Donanması'nın Akdeniz'deki daimi grubuna katılacağını belirtti.
Rus Karadeniz Filosu Sözcüsü Rulyov "Kalibr-NK füze sistemi gibi hassas silahla donatılan Amiral Makarov ve Amiral Grigoroviç firkateynleri Sivastopol'den, Rus Donanması'nın Akdeniz'deki daimi grubuna katılacağı uzak deniz bölgesine planlı geçiş gerçekleştiriyor" dedi.
MONTRÖ İÇİN RESMİ SAVAŞ İLANI GEREKİYOR
Montrö anlaşması gereğince Türkiye, resmi olarak savaş ilanı yapılmadığı müddetçe Karadeniz’e sınırı olan ülkelerin savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişini yasaklayamıyor.
Vira Haber
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