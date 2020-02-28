Tuzla'da Korku Dolu Anlar Yaşandı

İddiaya göre, akşam saatlerinde Tuzla açıklarında demirlemiş bir gemi, kötü hava şartları sebebiyle bir anda kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Clavigo adlı gemi, demir tarayarak sürüklendi. Bu sırada lodosun etkisiyle kontrolü kaybeden Dede adlı başka bir gemiyle çatıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif yan yatan ve su almaya başlayan gemilerde bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Vira Haber