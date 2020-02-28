Sektör temsilcilerin gözünden CNR Avrasya Boat Show 2020

Dünyanın dört bir yanından ciddi alıcıları ağırlayan CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin metrekarelik fuar alanında, üstün performanslı, şık dekorasyonlu ile dünyaca ünlü megayat, motoryat ve yelkenli markası bir araya geldi.

Fuarda, ithal ve yerli üretim megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar, konsepte uygun giysi marka ve üreticilerinin de aralarında olduğu, denizcilik sektörüne dair her şey yer alıyor.

Gelin fuarda yer alan sektör temsilcileriyle yaptığımız demeçlerle fuar hakkındaki düşüncelerini öğrenelim.

21 Şubat’tan bu yana CNR Boat Show’dayız. Çok ilgi gördük. Çok sayıda yatçımız ile bir araya geldik. Yeni yatçılarım ile de görüştük. Gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz Teos Marina olarak 2010 yılında kurulmuş bir marinayız. 480’i denizde 80 karada kapasitemiz var. Şu an %100 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Fuara daha sonraki yılların tanıtımını yapmak için de geldik. Açıkçası çok fazla yerimiz kalmadı ama 30 Nisan’dan sonra ayrılacak bazı teknelerin ayrılacağını varsayarak şu an satış ve tanıtım yapıyoruz. Geçen senelerdeki fuarlara baktığımız zaman bu sene ilgi oldukça yoğun. Başarılı bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Diğer sektördeki paydaşlarla konuştuğumuzda da tekne satışlarının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu haberler tabi ki sevindirici bizler için.

“Türk yatçılar yabancıların yerini doldurdu”

Boot Düsseldorf ile kıyasladığımızda orada da ilgimiz çok güzeldi. Fakat 2000 yılından beri bütün fuarlara katılıyorum 2015 yıllarına kadar yabancı fuarlarda ilgi çok güzel iken 2015 yıllarından sonra bu ilgi düştü. Yabancı yatçılar maalesef ülkemize gelmez oldu bu bizi çok üzüyor. Keşke marinamızda çok daha renkli simalar ve farklı ülkelerden insanları da görsek ama son dönemlerdeki hem politik konular hem de bazı konulardan dolayı onların ülkemize gelişi yavaşladı. Yerli yatçılarımız onların yerini çok iyi doldurdu. Otel turizmine baktığımız zaman yabancı müşteriler gelmeyince birçok yerde turizm kötüleşti fakat yat turizminde bu böyle olmadı. Yat turizmindeki Türk yatçılar onların yerini doldurdu. Yani marinalar şu an oldukça dolu. Türkiye geneline baktığımız zaman marinaların doluluk oranı %62-65 civarında. Özellikle İstanbul bölgesinde hala doluluğu çok düşük olan marinalar mevcut. Bodrum-Göcek-Marmaris bölgelerine baktığımızda oraların doluluk oranı daha yüksek. Antalya-Kaş-Alanya bölgelerine baktığımızda ise oranın doluluk seviyeleri hala az seviyelerde. Umarım üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizin diğer bölgelere de yatçılık turizmine açılır ve o bölgelere de turizm uzar diye çok istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Karadeniz’den yeni yatırım haberleri geliyor. Bunlar bizi çok sevindiriyor. İnşallah Karadeniz’de turizme açılır diye umuyoruz. Çünkü ülkemizin dört bir kıyısında çok güzel koylar ve yerler var. Ülkemizin tarihi dokusu, yöresel yemekleri gerçekten çok güzel. Ülkemizde turizm açısından çok güzel fırsatlar var. Bence bir turizm politikası çerçevesinde bunları hepsinin değerlendirilip teşviklerle yeni yatırımlarla önümüzdeki yıllarda daha da artacağını büyüyeceğini düşünüyorum.

“Arz ve talepler buluşturulmalı”

Planlama ve bürokrasi ile ilgili bir takım eksikliklerimiz var. Türkiye’de yatırımcılarla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Yeni yatırımcılar yatırım yapmak istiyorlar. Fakat bürokratik konularda çok takılıyoruz. Yani şu an Türkiye’de bir marina yapmaya kalksanız izinlerini almak yaklaşık 3 veya 4 seneyi bulabiliyor. Hatta 20 sene marina yatırımı için bekleyip daha sonra vazgeçmiş insanlar var. Bunlar gerçekten çok üzücü. Yıllardan bu yana hep sözünü ettiğim bir sistem var. İtalya bunu çok güzel başardı. Yuvarlak masa diye söz ettikleri portatif bir şey var bütün taraflar masanın başında toplanıyorlar ve bir marina yatırımının kararını 5 ile 6 aylık gibi bir sürede verebiliyorlar. Fakat bu bizim ülkemizde minimum 2-3 sene maksimum 20 sene gibi bir süre olabiliyor. Buradaki sıkıntılardan bir tanesi de Türkiye’de amatör denizcilerimiz şunu söylüyorlar: “ Türkiye’de amatör denizcilerin teknelerini bağlayabilecekleri yerler yok”. Aslında Türkiye marinaların doluluğu %60-65. Türkiye’de teknesini bağlamak isteyen amatör denizciler de var. Hem arz var hem talep var. Fakat asıl sorun ikisinin örtüşememesinde. Türkiye’de evet marina fiyatlarımız yüksek fakat diğer taraftan şuna da bakmak gerekiyor. Bizim Türkiye’deki marinaların devlete ödedikleri kira Yunanistan’daki kendi devletlerine ödedikleri kiranın yaklaşık dört katı. Yani Türkiye’deki marinaların kiraları bu kadar yüksek iken bağlama fiyatlarının bu kadar yüksek olması çok doğal. Keşke şöyle olsa birçok yatırım şeklinde gibi ciro bazlı kiralarımız söz konusu olsa. Birçok parkende şirketlere baktığımız zaman %5, %6, %7 ciro payları ödendiğini görüyoruz. Dünyadaki marinacılık literatüründe de %6 %7 ciro payına tekabül eder kiralar. Şu anda ödediğimiz kiralar %15 ile %20 ciro paylarına tekabül ediyor. Yani kazandığımız paranın %25’ini ciro payı olarak ödediğimiz zaman gerçekten çok yüksek bir oran. Bunların kesinlikle revize edilmesi, arz ve taleplerin buluşması gerektiğini düşünüyorum.

Teos Marina-Faruk Günlü

Kıyıİstanbul’dan Büyükçekmece için büyük proje

Büyükçekmece’yi değerli kılacak zenginleştirecek özel çok güzel bir projemiz var. Kısaca bilgi vermek gerekirse projemiz 600 yat bağlama kapasitesi olan bir marina olarak hizmete açılacak. Projemizde Türkiye’nin ilk deniz üstü otelimiz var. Otelimiz 5 yıldızlı olarak hizmete girecek. rezidanslar olarak. İçerisinde yat kulübü, spa, spor merkezi bulunacak. Projemizin en büyük özelliklerinden biri açık hava müzesi şeklinde hizmet verecek olması. Açık hava müzemizde 7 tane Avrupa şehrinin minyatürleri olacak. Bu şehirler arasında Viyana, Budapeşte, Amsterdam ve Londra gibi şehirlerin kütüphanesi, tiyatro salonları kültür hizmetleri veren binalarımız yer alacak. Burası hem çarşı hem de müze olarak hizmete girecek. Aynı zamanda deniz kütüphanesi yer alacak. Saraybosna kısmı olacak orası yiyecek ve içecek hizmeti verecek. Burada ünlü markalar yat sahiplerimize hizmet vermek için organize edildi. İDO iskelesi olacak ve marina ile birlikte hizmete girecek. Bir an önce hizmete girmek için sabırsızlanıyoruz.

Fuar çok güzel gidiyor. Özellikle hafta sonu çok yoğun bir ilgi vardı. 1 Mart’a kadar buradayız. Sizleri bekliyoruz.

Başak Doğan-Kıyıİstanbul

IC Çeşme Marina’da doluluk oranı %96

Marinamız toplam kapasitemiz 390. Bu sene %96 doluluk oranı ile işletmeye devam ediyor. Doluluk oranımızı yine arttırmayı hedefliyoruz. Asıl hedefimiz yabancı yatırımcılarımızın tekrar Türkiye’ye dönmesi. 2020 yılında hem yat yarışlarıyla hem çeşitli sosyal faaliyetlerle konserlerle beraber yine bomba gibi devam edeceğiz. 2020 fuarımız gayet iyi geçiyor. Sadece bizim değil tüm fuarın hareketli ve bereketli olduğunu görüyoruz.

Biz Çeşme olarak mülteci krizinden dolayı çok etkileniyoruz. Yabancı yatırımcılar çok fazla mülteci ile karşılaşmak istemiyor. O yüzden Suriye’deki politik sorunlar çözüldükten sonra daha fazla geleceklerdir diye düşünüyorum.

Boot Düsseldorf ile CNR Boat Show’u kıyasladığımızda açıkçası Almanya’da Alman misafirlerimizden çok Türk misafirlerimizle buluştuk. O yüzden bizim için ilginç bir fuar oldu. CNR Boat Show 2020, ona göre çok daha iyi ve hareketli. Boot Düsseldorf Avrupa’nın en büyük deniz fuarı. O yüzden paydaşlarla beraber olmak Avrupa’nın nabzını ölçmek için oralarda da olmak gerek diye düşünüyorum.

Can Akaltan-IC Çeşme Marina

“40’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz”

CNR Avrasya Boat Show 2020’ye 15 yıldır katılım sağlıyoruz. Mevcut ürünleri iyileştirerek değişik ürünler ekleyerek standımızda bulunuyoruz. Buradaki amacımız yeniliklerimizi ve yeni ürünlerimiz tanıtmak, müşterilerimiz ile bir araya gelmek hatta bazen de yeni projelerle müşterilerle bir araya gelmek. Geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde biraz daha iyi bir fuar diyebiliriz. En azından konuşulan tekne boyları biraz daha büyütülmüş, tekne sayıları artmış durumda. O bakımdan daha olumlu diyebilirim. Yabancı ziyaretçilere bakacak olursak az da olsa var. Doğu Avrupa, Arap, Kuzey Avrupa ülkelerinden gelenler var.

Burada yat ürünlerimizi sergiliyoruz. Ama bunun haricinde römorkör ekipmanları imalatı yapıyoruz. Vinçler, zincirler, kancalar, halatlar, dümen sistemleri… Bunun haricinde gemilere dümen imalat sistemimiz var. Askeri teknelere ve gemilere bu ekipmanların tamamını farklı standartlarda imal ediyoruz.

Yurt dışı tarafımız da hareketleniyor. 2001’den beri sürekli artan bir ivmeyle gidiyor. Geçen sene imalatı %40 ihracatla kapattık, %60’ı yurtiçiydi. Bu sene hedefimiz %40 olan ihracatımızı %45’e yaklaştırmak. 22 tane ülkede temsilcimiz var onun dışında 40’a yakın ülkeye ihracatımız var ve bu sayı ihracat anlamında giderek artacak.

Cem Hüroğlu-DATA HİDROLİK

“Genciz, dinamiğiz”

Gama yaklaşık 1,5 yıl önce kuruldu çok genç bir firma. Arkasında Gani geminin desteği var. Faaliyet alanlarının içinde ZF yetkili satıcılığı ve servis noktasında bulunuyoruz. ZF ile birlikte yıllardır var olduğumuz ticari gemiler segmentinden biraz daha keyifli olduğunu düşündüğümüz tekneler ve servis botlarına doğru yönelmeye başladık. ZF’nin Türkiye’deki yetkili satıcılarından bir tanesiyiz. Servis ekibimiz veteknik ekibimiz yurt dışında ZF tarafından verilen gerekli eğitimleri alarak ve biz ZF ürünlerinin tamamına yakınına gerek elektrik gerekse mekanik grubuna Tuzla’daki servis istasyonumuzda veya deniz vasıtasının üstünde servis verebilecek kabiliyetteyiz. Önümüzdeki dönemde ZF ile iş birliğimizi daha geniş platformalara taşımak istiyoruz. Bu amaçla da CNR Boat Show 2020’ye katıldık. Bizim ilk boat show tecrübemiz. Kullanıcılarımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Balıkçı esnafından, gündelik tur yapan turizmci esnaftan, kaptanlardan olumlu geri dönüşler aldık. Ekibimiz çok genç. Genciz, dinamiğiz onların heyecanı bana da yansıyor.

Ümit Sandıkçı- GAMA Denizcilik ve Enerji Sistemleri

Kaynak: Vira Haber